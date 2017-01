Le ministre chinois effectue une tournée officielle dans cinq pays africains

Wang Yi effectue une tournée dans cinq pays africains, notamment la Zambie, la Tanzanie, le Congo et le Nigeria. Sa tournée permettra de renforcer la position de son pays en Afrique.



Avec le Congo, la coopération a été portée ces quinze dernières années par un partenariat stratégique. Chacun d’eux en tire les avantages dans divers domaines. Au Congo, par exemple, ce partenariat a favorisé le développement des infrastructures routières, hydroélectriques ou aéroportuaires.



La coopération sino-congolaise s'est renforcée davantage avec les visites respectivement du Président chinois Xi Jinping en mars 2013 à Brazzaville et du Président congolais en juin 2014 et juillet 2016 en Chine. Lors de ces visites, les deux pays ont conclu de nouveaux accords de coopération dans les domaines de la construction d'infrastructures de base, de la protection environnementale, de la santé, de l'éducation, du sport ; de la culture, etc.



Grâce à ces accords, les commerçants chinois ont été autorisés à ouvrir des boutiques au Congo, l’objectif de la coopération sino-congolaise étant de bâtir un partenariat mutuellement bénéfique.



Les milieux diplomatiques des deux pays soutiennent sans ambages que les relations sino-africaines sont parvenues à une nouvelle étape historique. Grâce à la consolidation continue de la confiance politique mutuelle et les échanges de visites de haut niveau, le nouveau partenariat stratégique sino-congolais s'est élevé à un nouveau niveau.