Le centre de réinsertion sociale de la Maison d’arrêt de Brazzaville réhabilité

Le lancement de cette formation a connu la participation de plusieurs autorités de la place ainsi que les organismes internationaux accrédités en République du Congo, dont l’Union européenne (UE), les Nations unies et ceux de la société civile.



La réfection de ce centre s'est inscrite dans le cadre du Projet d’actions pour le renforcement de l’Etat de droit et des associations (PAREDA). Ce centre a été détruit lors des troubles sociopolitiques qu’a connus le pays entre 1997 à 1999.



Signée par le Congo et l’UE, la convention relative à la réhabilitation dudit centre inclut les maisons d’arrêts et les centres de réinsertion sociale de Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie.



Cet espace de réinsertion sociale comprend un bâtiment nanti de 7 salles, des ateliers, des bureaux et des sanitaires. Elle forme dans les filières telles la briqueterie, la soudure, la menuiserie, la coupe-couture, la coiffure, l’informatique et les technologies de l’information et de la communication, le maraîchage.



Ces travaux de réhabilitation ont été effectués en 2014 par une société de la place. La réception provisoire du bâtiment a eu lieu avec une mise à disposition d’un certain nombre de matériel pour les modules de formation. C’est ainsi que l’association des jeunes artisans congolais a offert, pour la formation professionnelle et qualifiante des détenus de la maison d’arrêt, le matériel devant permettre le fonctionnement des ateliers.



Il s'agit, entre autres, pour la coiffure dame : des mèches de cheveux , des tissages, serviettes, sceaux, défrisant et shampoing ; pour la coupe et couture : des rouleaux de tissus pour la confection des habits divers et tenues scolaires qui seront mis en vente ; pour la menuiserie : des pointes de diverses tailles, papier verré, planche pour de divers confection de tables d’opérations, de bancs pour équiper les autres ateliers, des outils manuels, contre-plaqué pour la confection des tableaux ; pour la soudure à l’arc des câbles de masse et porte pince, disque à couper, tôle et cornières pour la confection d’une table des opérations et baguettes.