Le PDARP ajoute deux importantes réalisations à grand impact sur les populations rurales

Le marché moderne de Mossaka a été inauguré le 20 avril dernier par le ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, Henri Djombo. C’était en présence du député de la circonscription électorale de Mossaka I, Raphael Mokoko ; de la présidente du Conseil départemental de la Cuvette, Mme Chantal Ehoboutou ; du Coordonnateur du PDARP, Isidore Ondoki ; et bien d’autres personnalités.



C’est un bâtiment de type R+1, construit par la société Odies Serviecs et Commerce pour un coût de plus de 300 millions de francs CFA financé par le PDARP. Il comprend un hangar de marché avec 131 étals pouvant accueillir près de 200 vendeurs ; un magasin de stockage, des latrines ; dix-huit (18) boutiques ; un bureau du comité de marché ; un bureau du régisseur ; un bureau de la police ; un mur de clôture, des latrines.



Ce marché contribuera à l’amélioration des conditions de vente des denrées alimentaires et à la sécurité sanitaire des populations de cette communauté urbaine. «Nous espérons que le comité de marché sera mis à contribution pour que cet ouvrage soit un modèle de gestion communautaire», a interpellé Henri Djombo.



Les populations de Mossaka, particulièrement les vendeurs et vendeuses au marché, ont exprimé leur joie. «Je remercie le PDARP qui a pensé à nous construire un marché moderne. Je suis désormais à l’abri du soleil, surtout des pluies qui s’abattent presque tous les jours», s’est réjouie Nadine Mazaombé, une vendeuse de poisson.



Outre la construction de ce marché, le PDARP a appuyé plus de six groupements agricoles en mettant en place des microprojets d’agriculture et de pêche. L’objectif étant de soutenir les populations de Mossaka. Des formations de renforcement de capacité ont été organisées au profit des pêcheurs.



La piste agricole Itomba-Eboyo II désormais ouvert au public



Après Mossaka, la délégation qui était cette fois-ci conduite par le directeur de cabinet du ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, Michel Elenga, s’était rendue dans le district d’Abala, où a été ouverte au public, le 21 avril, la piste agricole Itomba-Eboyo II.



La cérémonie s’est déroulée en présence du sous-préfet d’Abala, Pierre Mbola ; du Coordonnateur du PDARP, Isidore Ondoki ; et de plusieurs cadres des ministères de en charge de l’agriculture et de l’Equipement et Entretien Routier