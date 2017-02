Le Congo vise une utilisation responsable et citoyenne des TIC

Léon juste ibombo a lancé un vibrant appel à la population congolaise en générale et à la jeunesse en particulier au sujet des usages néfastes des TIC, il intervient en sa qualité de responsable de ce secteur et des opérateurs. Il a laissé entendre que cette mauvaise utilisation de l’outil informatique pourra faire l’objet de poursuite judiciaire et d’interpellation.



A cette occasion, Léon juste ibombo a tenu a rappelé les biens fait de l’internet dans la mesure ou il aide a interagir avec les amis, à apprendre à connaître d’autres cultures et des lieux différents, offre des opportunités d’épanouissement de tout ordre à tous et a précisé le fait que les réseaux sociaux utilisent les services OTT « over-the-top services », appelés encore services de contournement qui permettent le transfert de sons, messages et vidéos via internet, à l’exemple de whatsapp, Facebook, Imo.



« Ce pendant les réseaux sociaux , il convient de souligner que, représentent également un risque d’usurpation d’identité, de fraude de vol, de propagation de fausses informations, d’incitation à la haine et à la violence » a-t-il précisé.



Il a cité une autre source de préoccupation qui est le cas du harcèlement et de la traque en ligne. Etant donné que les sites de réseautage social sont très peu réglementés de sorte qu’ils peuvent être un motif très facile pour les personnes mal intentionnées de se venger et de diffamer.



« Plusieurs congolais en majorité les jeunes filles, utilisent aujourd’hui les réseaux sociaux comme une mode, ils propagent des informations qui peuvent être fausses et même attentatoires à la vie privée des autres et pour lesquelles, s’ils étaient interpellés, ne pourraient en apporter la preuve et seraient donc, passibles d’être condamnés par la par la justice » a expliqué Léon Juste Ibombo.



Soulignant le fait que d’autre Etats ont pris la résolution d’interdiction des communications par des réseaux sociaux pour des raisons de sécurité, il a évoqué le fait que la diffusion de fausses informations dans les réseaux sociaux risque d’obliger les dirigeants de la République du Congo à prendre des mesures pour restreindre leurs usages.



Il a ensuite exhorté les internautes à faire attention, parce que, autant les réseaux sociaux permettent le développement économique, culturel, social, autant ils peuvent devenir un instrument de destruction, un risque de dépravation des familles, des enfants, des proches et même de la société et a invité à l’usage des réseaux sociaux de façon à contribuer à la préservation de la paix et non à mettre en danger la sécurité des citoyens.