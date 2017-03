Le Congo publie le cadre de gestion du patrimoine culturel du PADAC

Le projet se métra en œuvre à travers trois composantes. La Composante 1 (Appui direct aux producteurs agricoles et aux MPME agroindustrielles) a pour objectif d'augmenter la productivité et d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle le long des chaînes de valeur ; et de renforcer la valorisation des produits agricoles. Les appuis fournis dans le cadre de cette composante se feront à travers des subventions à coûts partagés pour un accompagnement dans la production et la commercialisation. Cette composante aura deux sous-composantes (intensification de la production végétale et animale et développement des activités agro-industrielles).



La Composante 2 (Amélioration des infrastructures publiques et du climat des affaires pour l'agriculture commerciale) a pour objectif de favoriser le développement de l'agriculture commerciale en levant les contraintes en termes d'infrastructures et de climat des affaires. Cette composante aura deux sous-composantes (infrastructures publiques pour le développement de l'agriculture commerciale et gouvernance et cadre juridique pour l'agriculture commerciale).



La composante 3 (renforcement des capacités institutionnelles pour le soutien à l'agriculture commerciale) a pour objectif de renforcer les capacités des services publics et non publics impliqués dans la mise en œuvre des activités du projet et de permettre un meilleur encadrement et un appui ciblé au développement de l'agriculture commerciale par les services de l'État et d'autres services d'appui (Privés, OSC). En même temps, elle garantit la bonne exécution du projet. Elle a deux sous-composantes (renforcement des capacités des services techniques d'appui publics, privés et OSC, gestion coordination et suivi-évaluation du projet).



Certaines activités du PADAC peuvent avoir des impacts sociaux négatifs sur le patrimoine naturel et culturel durant leur exécution ou pendant leur exploitation. Le projet va intervenir dans des zones à fort potentiel de ressources culturelles physiques susceptibles d’être affectées par des activités potentielles telles les aménagements hydro-agricoles (sites culturels de Mbé) et la réalisation de pistes rurales. D’où la nécessité d’un Cadre de Gestion du Patrimoine naturel et Culturel (CGPC) qui a pour objectif de donner une compréhension claire et approfondie de l’approche à suivre pour réussir au mieux la mise en œuvre du projet, sans causer de conséquences dommageables au patrimoine naturel et culturel de la zone d’intervention.



Le CGPC définit une démarche méthodologique visant à minimiser l’impact du projet sur le patrimoine culturel et la procédure à suivre en cas de découverte de vestiges archéologiques. Le rapport donne un ensemble de données permettant de prévenir et de gérer les risques potentiels du projet pour les ressources culturelles du milieu. Le CGPC permet aussi d’orienter les futurs inventaires à faire sur un site potentiel et concernant les biens culturels physiques à divers endroits du territoire, mais aussi les monuments architecturaux, les objets archéologiques, les sites naturels, etc.



La conception du document a tenu compte des dispositifs concernant les relations avec les communautés en matière de patrimoine naturel et culturel et a veillé à la conformité avec la législation congolaise et les normes et règles internationales en l’occurrence la PO/BP 4.11 de la Banque mondiale relative à la gestion des ressources culturelles physiques. De la confrontation des différents textes, il ressort qu’il n’y a aucun conflit entre les dispositions des recommandations de gestion du patrimoine naturel et culturel de la Banque mondiale et les politiques de la République du Congo.