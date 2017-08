Le Congo lance un Avis de sollicitation de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet chargé de l’élaboration des manuels du PDAC

Progrès









AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATION D'INTERET POUR LE RECRUTEMENT D'UN CABINET CHARGE DE L'ELABORATION DES MANUELS D'OPERATIONS DU PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE COMMERCIALE N°001 C/2017/MAEP/PDAC-UNCP

REPUBLIQUE DU CONGOUnité - Travail -..............1. Le Gouvernement de la République du Congo a bénéficié du soutien financier de l'Association internationale de développement IDA, Groupe Banque Mondiale, pour la mise en oeuvre d'un Projet d'Appui au Développement de l'Agriculture Commerciale (PDAC).Ce projet a été approuvé par le Conseil d' Administration de la Banque mondiale le 13 juillet 2017.En attendant la mise en vigueur du crédit, une avance de préparation de projet a été mise en place, dont une partie de ces fonds est destinée aux paiements des services de Consultants pour, entre autres, l'élaboration des manuels d'opérations du Projet, objet du présent avis à manifestation d' intérêt.2. L'objectif de développement du projet est d'améliorer la productivité des agriculteurs et l'accès aux marchés des groupes de producteurs et des micro, petites et moyennes entreprises agroindustrielles, dans des zones sélectionnées, et d'apporter une réponse immédiate et efficace en cas de crise ou de situation d'urgence répondant aux critères d'admissibilité.3. Le présent avis de sollicitation à manifestation d'intérêt vise l'établissement d'une liste restreinte en vue du recrutement d'un cabinet chargé d'élaborer le manuel d'opérations du projet composé de six (6) tomes, notamment :• Tome 1 : Manuel d'exécution ;• Tome 2 : Manuel de procédures administratives, financières, comptables et de passation de marché ;• Tome 3 : Manuel de suivi évaluation ;• Tome-4: Manuel de suivi environnemental et social ;• Tome 5 : Manuel de gestion des fonds à coûts partagés ; et• Tome 6 : Manuel d'opération pour la composante d'urgence.4. L'Unité Nationale de Coordination du Projet (UNCP) invite les candidats intéressés à manifester leur intérêt par rapport aux services décrits ci-dessus. Les cabinets intéressés doivent fournir des informations pertinentes indiquant leurs capacités techniques et leur expérience à exécuter lesdits services.Le dossier de candidature devra comporter les renseignements suivants :./ Les compétences du cabinet pour la mission, notamment l' indication de références techniques vérifiables en matière de missions similaires (liste des précédents clients pour ce type de mission : année, coût de la mission, nom et adresse complète du représentant du client, méthodologie mise en oeuvre et résultats obtenus) ;./ L' adresse complète du cabinet (localisation, personne à contacter, BP, Téléphone, E-mail).5. Sur cette base, les cabinets seront sélectionnés conformément aux Directives de la Banque « Sélection et Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale de janvier 2011 ».6. Les intéressés doivent s'adresser à l'Unité nationale de Coordination du Projet (UNCP) pour obtenir des informations supplémentaires, à l'adresse ci-dessous, les jours ouvrables, de 8 h 00 à 16 h 00.7. Les manifestations d' intérêt doivent être adressées, sous pli fermé ou en version électronique, au plus tard le jeudi 17 août 2017, à 12 heures, à l'adresse ci-dessous :PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE COMMERCIALE (PDAC) UNITE NATIONALE DE COORDINATION DU PROJET, Boulevard Denis Sassou N’Gouesso Mpila, Brazzaville, République du Congo, Tel : (242) 06 858 88 88/05 312 30 30 ; E:-mail : pdac@gmail.com Brazzaville, le 01 Août 2017-08-01