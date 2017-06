Le Congo doté d’un Centre des conférences internationales de haut standing

Ce centre qui s'ouvre sur une résidence faite d’un bâtiment de type R+5 abritant un hôtel 4 étoiles de 200 chambres, dont 124 chambres standards ; 50 chambres de type standard double ; 2 chambres adaptées pour personnes à mobilité réduite ; 18 chambres Suites, parmi lesquelles 4 suites présidentielles et 2 chambres de type "Grand Présidentiel".



Construit non loin du complexe sportif de la Concorde, ce centre a une superficie d’environ 8 hectares. Il dispose d’un auditorium de 8306 m2 pouvant contenir 1500 personnes ; d’une grande salle de banquets de 1000 places, d’une salle de réunions présidentielles pouvant accueillir 75 chefs d’État.



Le ministre de l’Aménagement du territoire et des Grands travaux a indiqué que la construction de ce Centre des conférences répondait au besoin de la diversification de l’économie nationale que le gouvernement a mise en place. Il s’agit de mettre en place un autre puzzle dans le cadre de la diversification de l’économie, en vue de solliciter l’organisation des conférences internationales, a-t-il signifié.



Le ministre Bouya a affirmé que ce centre peut apporter une valeur ajoutée à l’économie congolaise, grâce à la tenue des réunions internationales.



Les travaux de construction de ce Centre ont été réalisés par la société turque SUMMA, de concert avec la mission de contrôle Géo-Consult, à capitaux congolais.