Le Centre international de conférence de Kintélé prêt à accueillir le 7ème Somme de la CIRGL

Hier, le Directeur du cabinet du Président de la République du Congo, Florent Ntsiba, a constaté que toutes les commodités techniques pour la tenue des sommets de haut niveau sont réunies. Dans la salle présidentielle, la sonorisation, les caméras, la vidéoprojecteurs étaient déjà en place. Les cabinets d’interprétariat aussi.



Cette dispose d’une capacité d’accueil de 75 Chefs d’Etat, chacun pouvant se faire accompagner de quatre collaborateurs, soit 375 personnes. Toutes les dispositions techniques sont donc prises pour un bon déroulement des travaux des deux sommets. Déjà, les secrétariats de deux réunions sont installés prêts de cette salle.



Des conditions de couverture médiatique sont parfaites. Une salle de presse, équipée d’ordinateurs avec une connexion Internet fournie par la fibre optique, est réservée pour les journalistes, accrédités bien sûr.



Les journalistes non accrédités dans la salle pourront suivre la retransmission en direct des cérémonies d’ouvertures et de clôtures des réunions à partir d’un écran placé dans la salle de presse, où est placé un poste téléviseur câblée sur canal SAT. Une autre salle la salle de presse servira de cafète pour les journalistes qui passeront probablement toute la journée au Centre.



En effet, construit par la société Summa International, ce centre dispose d’une salle de conférence de 1500 places ; d’une salle présidentielle de 375 places ; d’un hôtel quatre étoiles de 200 chambres dont 6 suites présidentielles ; d’un musée d’exposition d’objet d’art ; d’une salle de banquets de 1000 places, divisible en trois ; d’une salle de presse de 148 places.



Il comprend aussi une centrale électrique de secours de 3 fois 1400 KVA ; une station de traitement et de pompage d’eau ; une station d’épuration d’eau de 90 m3 ; un héliport de 1012 m² ; des voieries et réseaux divers ; des espaces verts. Le coût des travaux de construction a été évalué à 134 milliards 471 millions 103 mille 005 francs CFA.



Ce centre le 7ème sommet ordinaire de la CIRGL, qui est placé sous le thème : «Accélérer la Mise en Œuvre du Pacte en Vue de Faciliter la Stabilité et le Développement dans la Région des Grands Lacs».