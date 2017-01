Le CICIBA dispose d’un nouveau siège et sort des tiroirs

La cérémonie a eu lieu en présence des chefs de missions diplomatiques, des représentants des institutions internationales et des dignitaires des chefferies traditionnelles.



Le ministre gabonais de l’Economie numérique, de la Communication, de la Culture et des Arts, Alain-Claude Bilie-By-Nze, en sa qualité de maître d’œuvre du projet de relance du CICIBA et de président du Conseil d’administration du CICIBA, a célébré «une Afrique bantu qui stimule le génie de ses enfants».



Il a indiqué que les traditions et l’unité des peuples noirs doivent être rétablies dans leur juste trajectoire, communiant à la même source matricielle. Aussi a-t-il invité le CICIBA à relever les défis de la gestion managériale ; à assainir ses textes organiques et à développer des activités à forte visibilité, notamment par le biais des outils numériques. Il a cité le chef de l’État gabonais, Ali Bongo Ondimba, qui aime à dire : «Nous sommes des Bantu du troisième millénaire».



Le Directeur général du CICIBA, le Professeur Antoine Manda Tchebwa, de nationalité congolaise de Kinshasa, a affirmé que «l’inauguration des nouveaux locaux vient insuffler une nouvelle dynamique pour le développement culturel déterminant tous les peuples Bantu autour de leur humanité et histoire communes, facteur déterminant pour célébrer leur unité, leur fierté et leur dignité».



Il a rendu un grand hommage au père fondateur du CICIBA, le défunt président gabonais Omar Bongo Ondimba, qu’il a considéré comme un héraut de la conscience décomplexée de l’identité culturelle. «Notre identité n’est pas perdue – comme on voudrait parfois nous le faire croire : elle demande à être actualisée, pour pouvoir féconder notre croissance et notre développement», indiquait Omar Bongo Ondimba.



Ali Bongo Ondimba souhaitait voir le CICIBA continuer à rassembler, tant à Libreville que dans chacun des États membres, les professionnels les plus doués de la science, de la culture et des arts pour produire un savoir encore plus fédérateur.



Antoine Manda Tchebwa a également rendu hommage à Ali Bongo Ondimba, initiateur du renouveau du CICIBA. Le Centre était rangé aux calendes grecques depuis plusieurs années. Le 14 juillet 2014, la ministre gabonaise de la Culture, des Arts et de l’Education civique, Ida Reteno Assonouet, laissait entendre que le gouvernement de son pays était en train d’explorer toutes les voies et moyens susceptibles de ressusciter le CICIBA et la proposition d’en faire un organisme spécialisé de la CEEAC.



Le CICIBA regroupe le Gabon, le Congo, la République Démocratique du Congo (RDC), la Guinée Equatoriale, la République Centrafricaine (RCA), le Rwanda, Sao Tome et Principe, la Zambie, le Cameroun et les Comores.