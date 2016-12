La croissance de la CEMAC se situe à 1,0% en 2016

«Au niveau sous-régional, le CPM a noté une décélération de la croissance, plus prononcée qu’initialement prévu, en liaison avec les effets dépressifs de la morosité du secteur pétrolier sur la demande intérieure et sur le secteur non pétrolier», a expliqué le gouverneur de la BEAC, Lucas Abaga Nchama.



Par ailleurs, le Comité de politique monétaire a relevé une reprise des pressions inflationnistes, avec un taux d’inflation se situant au niveau de la norme communautaire de 3,0% ; la persistance du déficit budgétaire à 7,9% ; un repli du déficit extérieur courant et une situation monétaire qui se solderait par un taux de couverture extérieure de la monnaie d’environ 50%.



Tenant compte de ces analyses, le CPM de la BEAC a décidé de maintenir inchangé le taux d’intérêt des appels d’offres (2,45%). De même pour les taux d’intérêt sur placements des banques (0,00%).



Le principal taux directeur de la BEAC reste inchangé à 2,45% pour des raisons de stabilité monétaire et financière.