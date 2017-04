La commune de Kintélé sera bientôt dotée d’un siège social provisoire

La nouvelle mairie de Kintélé, sera installée momentanément dans quelques locaux des mille logements sociaux qu’occupent actuellement les familles sinistrées dont les habitations ont été détruites lors des évènements du 4 mars 2012.



« Nous voulons installer une administration provisoire ici jusqu’aux nouvelles élections, étant donné que Kintélé devient une circonscription électorale, elle a besoin d’une administration. C’est donc au sein de ces logements sociaux que nous allons provisoirement installer cette administration », a indiqué le ministre de l’Intérieur.



La date d’ouverture officielle des services administratifs de cette mairie n’a pas été précisée, mais en voulant doter la commune de Kintélé d’un siège, le souci du ministère de l’Intérieur, de la décentralisation et du développement local, est de permettre à cette nouvelle entité administrative de fonctionner régulièrement, afin de permettre aux populations d’effectuer leurs formalités administratives.



L’un des objectifs à court terme est d’installer déjà l’administration électorale dans cette entité, en vue de bien préparer les prochaines échéances prévues d’ici peu, à l’issue desquelles cette commune sera dotée d’un député et des conseillers, qui se chargeront à leur tour d’élire le maire.



« Il faudra que l’administration de Kintélé s’installe déjà, parce que dans peu de temps, nous allons commencer le processus électoral, par le lancement très prochainement de l’opération de révision des listes électorales », a ajouté le ministre Raymond Zéphirin Mboulou.



Le ministre de l’Intérieur a aussi annoncé l’ouverture dans un bref délai, d’une cellule de police en attendant qu’une ligne soit inscrite dans le budget 2018, afin de construire une administration territoriale et un commissariat de police qui obéissent aux nouvelles normes ainsi que toutes les structures connexes.



La commune de Kintélé a été créée par loi n°14-2017, du 16 mars 2017, promulguée par le Président de la République, Denis Sassou N’Guesso.



Rattachée au département du Pool, cette commune couvre une superficie totale d’environ 135,8 km2, soit 13.580 hectares.