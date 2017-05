La chaîne de valeur dans le secteur extractif au centre d’un atelier à Brazzaville

L’atelier réunit des experts, représentants du secteur public, acteurs de la société civile, associations des professionnels, universitaires et investisseurs. Il s'inscrit dans le cadre du Projet de renforcement des capacités dans les secteurs pétrolier et minier dans les économies des pays de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC), qui vise l'amélioration des effets structurants du secteur des ressources minérales dans cette partie du continent africain.



L’atelier est organisé par la Convention des Nations unies pour le commerce et le développement (CNUCED), à travers son Groupe spécial sur les produits de base de 2015-2017. Il est question, au cours de cette rencontre, de diffuser des informations et connaissances sur la chaîne de production du secteur extractif, ainsi que les éventuels services qui y sont liés, avec un accent mis sur les possibilités de stimuler l’économie locale par ces activités.



Il sera également question, pour les participants, de s'imprégner des exemples de réussite de réinvestissements de la rente dans le monde, particulièrement en Equateur, où deux Congolais ont été envoyés l'année dernière par la CNUCED pour des études en la matière.



Au terme de l’atelier, les participants auront renforcé leurs compétences sur le secteur extractif et sur les possibilités de promouvoir la diversification des activités liées à l'extraction des ressources minérales au Congo.



A l’ouverture des travaux, le représentant du Point focal du Projet de renforcement des capacités dans le secteur pétrolier et minier, Ted Galouo Sou, a souligné que «la difficulté est que nous mettons sur le marché mondial des produits encore bruts, cela ne contribue pas assez à l'économie nationale en termes de création d'emplois et de richesse, de développement de l'industrie locale…».

Selon lui, l'idéal serait de créer des infrastructures de transformation et une chaîne de valeur ; de former des techniciens locaux ; d’améliorer les liens de production avec le reste de l'économie, afin que l'exploitation de ces ressources naturelles produise un grand impact.



Le Congo est l'un des trois pays pilotes du projet de la CNUCED au sein de la CEEAC, qui assure à elle seule 51% de la production mondiale de cobalt, 25% de celle de diamants industriels, et 30% du pétrole brut africain.



Dans les années 2000, le pays Congo a mis en œuvre des réformes économiques qui ont permis de renouer avec la croissance économique. Grâce à ces réformes, l’économie nationale a enregistré un taux moyen annuel de croissance positif de 5,0%. Le secteur pétrolier y a contribué significativement. Le secteur hors pétrole a aussi montré des signes de renaissance, avec un taux moyen annuel de 5,8%, tiré par le dynamisme de la filière bois (avant la crise de 2008) et les télécommunications.



Cependant, cette croissance économique n’a pas abouti à une amélioration généralisée des niveaux de vie des populations, la diversification de l’économie étant encore insuffisante. Les possibilités de diversification économique des activités liées au secteur extractif sont explorées au cours de cet atelier.