La Turquie accorde de nouvelles bourses en master et doctorat aux jeunes congolais

« Je suis venu annoncer l’ouverture d’une autre campagne de bourses pour le master et le doctorat qui commence à partir du 16 janvier 2017 jusqu’au 17 février. Les inscriptions se feront sur Internet et nous prévoyons aussi, avec l’aimable coopération du ministère de l’Enseignement supérieur, d’avoir une réunion d’information à l’université Marien-Ngouabi. Si nous avons des bons candidats, nous allons augmenter le nombre de bourses comme nous avons pu le faire les années précédentes », a expliqué le premier ambassadeur de Turquie au Congo.



Le niveau doctorat concerne les étudiants ayant moins de 35 ans tandis que le master est réservé aux apprenants nés après 1er janvier en 1987. Le ministre de l’Enseignement supérieur, Bruno Jean Richard Itoua, s’est, quant à lui, imprégné des écoles dans lesquelles les étudiants congolais apprennent et de la qualité de la formation en Turquie.



Quatorze étudiants congolais se sont envolés l’année dernière pour la Turquie où ils suivent une formation en théologie, biotechnologie agricole, génie civil, management, informatique, relations internationales etc. Sur place, ils sont dispersés dans plusieurs villes du pays notamment : Ankara; Istanbul; Eskisehir; Mersin; Izmir; Kayseri; Erzurum; Denizli; Sanliurfa et Trabzon. La durée de la formation varie selon leurs spécialités (3 ans pour le Master et 5 ans pour le doctorat).



Notons que la coopération entre le Congo et la Turquie a été conclue en 1982. Elle a connu une impulsion particulière depuis la visite de travail du président Denis Sassou N’Guesso dans ce pays, sur invitation de son homologue turc Abdullah Gül, du14 au17 novembre 2012.