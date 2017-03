La Crème des anciens étudiants de l’université Marien Ngouabi lance son site Internet

Le site Internet de la Crème vise renforcer le réseau des anciens étudiants de l’université Marien Ngouabi et à favoriser la facilité de l’adhésion à l’association. Il présente plusieurs rubriques dès l’accueil : Quin sommes-nous ; Partenaires ; Contacts ; Médiathèque ; Adhérer à la Crème ; Contactez le président ; Evénements ; Vidéo ; Actualités.



Dans chaque rubrique sont logées des informations qui y correspondent. Dans la rubrique ‘’Partenaires’’, sont inscrits les noms des partenaires de la Crème, notamment l’université Marien Ngouabi ; l’UNESCO ; le ministère de l’Enseignement supérieur ; le ministère de la Recherche scientifique et de l’Innovation technologique.



Dans la rubrique ’’Adhérer à la CRANE’’, se trouve un formulaire d’adhésion que tout ancien étudiant de l’université Marien Ngouabi voulant adhérer remplit. Aussitôt après, un message lui est envoyé indiquant que son adhésion a été validée. Ipso facto, il devient membre de la Crème.



Dans mot de circonstance, Parfait Iloki a rappelé que la création de la Crème était une réponse à l’insuffisance organisationnelle sur la possibilité de fédérer les anciens étudiants de l’université Marien Ngouabi.



La crème qui se veut une force de proposition, un creuset de réflexion féconde quotidiennement actualisée, a pour missions principales de susciter une réflexion profonde pour l’avenir de l’université Marien Ngouabi ; de contribuer à la création d’une synergie intergénérationnelle entre les nouveaux et les anciens étudiants, en vue du rayonnement de cette université. Un accord de partenariat à travers lequel l’association s’engage à apporter un appui à l’université a été signé le 22 juillet 2016 entre les deux parties.



La Crème a été créée en juillet 2015 en vue de contribuer au rayonnement de l’Université Marien Ngouabi. Pour les autorités universitaires, sa création est arrivée à point nommé, dans un contexte où cette université a engagé des réformes académiques et pédagogiques profondes en optant pour le système LMD (Licence-Master-Doctorat) ; mais aussi au moment où l’université bénéficie d’un processus de modernisation avec la construction des infrastructures de qualité, à l’instar de la grande bibliothèque universitaire et de cet amphithéâtre géant de 1600 places.



Les organes dirigeants de la Crème sont : l’assemblée générale, le comité d’honneur, le conseil central, le secrétariat exécutif national, la commission nationale de contrôle et d’évaluation.



Le Pr. Paul Louzolo Kimbembé a félicité la crème pour la création de son site Internet, qui constitue un outil important pour la promotion des activités que cette association va mener. Il a réitéré l’engagement de l’université de contribuer aux efforts de la Crème.