La Chine et le Congo valident douze projets à fort potentiel économique

Ces projets ont été validés le 10 avril dernier, à Brazzaville, lors d’une séance de travail regroupant les deux parties. Le gouvernement congolais a été représenté par les ministres Jean Jacques Bouya de l’Aménagement du Territoire et des Grands Travaux ; Gilbert Mokoki des Transports et de l’Aviation civile ; et Alain Akouala Atipault des Zones économiques spéciales. Du côté chinois, Wang Jianjun était à la tête d’une délégation d’une trentaine de personnes.



Les projets validés seront financés dans le cadre de la convention-cadre Congo-Chine, précisément de l’accord signé en juillet 2016 en Chine par les deux Etats. Ils bénéficieront d’un soutien des institutions financières chinoises d’orientation politique.



Parmi ces projets figurent la construction du barrage hydroélectrique Kouembali ; l’exploitation d’une mine de potasse de Pointe-Noire ; la constructionde la cité urbaine dans le quartier Ngamakosso (Brazzaville) ; la construction du port minéralier et de la zone économique spéciale de Pointe-Noire ; la construction d’un centre de maintenance aéronautique à Brazzaville ; la réhabilitation du chemin de fer Congo-Océan (CFCO) ; l’exploitation d’un champ pétrolier à Pointe-Noire ; la création d’un institut de développement à capacité sous-régionale à l’Université Denis Sassou N’Guesso.



Wang Jianjun a souligné l’importance de ces projets pour le développement du Congo. Il a affirmé qu’ils auront un impact fort sur le plan économique et social.



«Nous avons eu un très bon échange avec la partie congolaise sur notre coopération en matière de capacités de production. À propos d’investissement, nous allons davantage encourager les entreprises chinoises à investir massivement au Congo», a-t-il déclaré, avant d’ajouter que des institutions financières chinoises d’orientation politique sont mobilisées pour apporter un soutien à l’Etat congolais.