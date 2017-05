La Chine construit un nouveau siège pour le Parlement congolais

C’est un bâtiment comprenant un bloc de type R+3 pour l’Assemblée nationale, un bloc de type R+3 pour le Sénat côté, et une grande salle de banquets entre les deux blocs.



Les travaux de construction seront financés gratuitement par la Chine pour un coût global de 34 milliards 492 millions 640 mille francs CFA. Ils seront exécutés par la société chinoise Jiang Provincial Construction LTD, pour un délai prévu de 40 mois.



Le ministre de l’Aménagement du territoire et des Grands Travaux, jean Jacques Bouya, a indiqué que «ce projet participe à ouvrir la ville capitale à la modernité. Il reste un des plus grands projets de coopération réalisés par la Chine en Afrique au Sud du Sahara sous forme de don».



«C’est pour la première fois que la Chine finance entièrement la construction d’une infrastructure au Congo depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux qui date de février 1964 », a dit, lors de la pose de la première pierre, l’ambassadeur de Chine au Congo, Xia Huang