La Banque mondiale lance le "Mois de l’agriculture"

«Le Mois de l’agriculture» est soutenu par le Bureau du Vice-Président de la Banque mondiale pour la Région Afrique. L’initiative vise à renforcer le cadre de partenariat stratégique entre la République du Congo et le Groupe de la Banque mondiale ; à stimuler l’engagement des parties prenantes pour le développement agricole du Congo, en vue de la diversification de l’économie nationale.



Une conférence de presse sera organisée le 24 janvier 2017, sous le patronage du ministre d’Etat congolais, ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, Henri Djombo ; en présence de la Directrice pour les partenariats et les communications externes à la Banque mondiale, Haleh Z. Bridi.



Au cours de cette conférence, après le mot introductif du Représentant Résident de la Banque mondiale, Djibrilla Issa, il y aura projection d’une vidéo des témoignages des bénéficiaires du Projet de Développement Agricole et de Réhabilitation des Pistes rurales (PDARP). Ensuite, le Coordonnateur PDARP, Isidore Ondoki, présentera les résultats du PDARP et de ses perspectives. Mme Haleh Z. Bridi et M. Henrio Djombo interviendront avant la série des questions des journalistes.



Les activités prévues pour le «Mois de l’agriculture» se dérouleront en février prochain à Brazzaville et dans sa périphérie. Elles consisteront en des rencontres d’échanges et des débats avec diverses parties prenantes, notamment les organisations de la société civile engagées dans le secteur de l’agriculture ; les étudiants ; les parlementaires ; les partenaires techniques et financiers, les entrepreneurs agricoles, etc. Ces activités s’appuieront principalement sur les résultats du PDARP.



Le «Mois de l’agriculture» constitue la deuxième initiative du genre menée par le ureau du Groupe de la Banque mondiale en République du Congo Il intervient après le "Mois de l’éducation", organisé avec succès au mois d’octobre 2016.



"Célébrons ensemble l’engagement commun de la République du Congo et du Groupe de la Banque mondiale dans le domaine de l’agriculture en participant massivement aux activités prévues dans le cadre du Mois de l’agriculture", lance la Banque mondiale.