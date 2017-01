La 43ème session du Conseil des ministres de l'OHADA se tient à Brazzaville

Sur les 17 Etats membres que compte l’OHADA, 16 pays ont pris part à cette rencontre : le Congo, le Gabon, le Tchad, le Bénin, le Togo, le Sénégal, le Burkina-Faso, le Mali, le Niger, la RCA, la Côte d'Ivoire, la Guinée, Guinée-Bissau, Guinée-Equatoriale, la RDC et les Comores. Seul le Cameroun est absent à cette session extraordinaire, qui vise à valider le nouvel acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière.



L’adoption du nouveau système comptable OHADA donne corps aux hautes directives des Chefs d’Etat. Cette actualisation répond également aux préoccupations essentielles des acteurs économiques. Elle contribue à l’amélioration du climat des investissements en dotant les Etats d’un instrument juridique et comptable moderne, adapté et cohérent, propice au développement de la bonne gouvernance et au financement des économies des pays.



Pierre Mabiala a salué la marque d’engagement de tous ceux qui ont fait le déplacement pour Brazzaville. Pour lui, cela traduit une commune détermination à poursuivre, sans relâchement ni faiblesse la construction d’un Etat de droit économique de référence, dont l’Afrique peut continuer de tirer une légitime fierté. Il a indiqué que l’actualisation des normes comptables de l’OHADA est une prescription de la conférence des chefs d’Etats et de gouvernement. Au terme de son mandat Pierre Mabiala, ministre congolais de la Justice, sera succédé par un guinéen.



Dorothée Sossa, le secrétaire permanent de l’OHADA, a fait savoir que ce nouveau dispositif vient répondre aux besoins exprimés par les praticiens du droit et de la comptabilité, ainsi que les opérateurs économiques de cet espace en tentant d’améliorer le droit applicable et introduit d’importantes innovations favorisant le développement et la bonne gouvernance des entreprises. Il sera aussi favorable au financement des pays.



Les partenaires techniques et financiers de l’OHADA, notamment la Banque des Etats d’Afrique central, la Banque mondiale, la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest, la France, ont félicité cette organisation pour ce nouvel instrument avant de réaffirmer leur disponibilité à accompagner l’OHADA.