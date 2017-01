La 3ème édition Brazza Comedy Show se tient à Brazzaville

Cette édition est dédiée au grand humoriste congolais, M. SIDOBE alias «Cœur à cœur», décédé le 28 novembre 2016. L’année 2017 sera marquée en riant avec le Brazza Comedy Show. A l’image de «Bonjour », une soirée d’humour organisée chaque année en Côte-d’Ivoire, « Bonana 2017 » est un spectacle 100% humour. Dans la pure tradition du stand up, Brazza Comedy Show propose une soirée rire et détente.



Après le spectacle « Bonana 2016 », et fort de cette soirée inoubliable, les humoristes se produiront les 13 et samedi 14 janvier dans la grande salle de l’IFC. Il s’agit de : Naz-r, Djaust Pounga, Weilfer Kaya, Yann Mounouata, Juste Parfait, Aristote Kaya, Kimana Formidable, Roblin President, Princilia Lyne, Godzek, Rose Digital, Charles Mohamed et Beranger Loundou.



Cette année, le BCS invite des artistes étrangers venus du Cameroun, RDC, Gabon et Cote d’Ivoire, tout ceci nous prouvant que le rire est universel et traverse les frontières.



Créé en 2014 à l'initiative de Junior de Mat, l e Brazza Comedy Show est un collectif d’une quinzaine de talents (filles et garçons) qui explorent les différents répertoires du stand up à l’image du Jamel Comedy Club. Brazza Comedy Show, c’est aussi une émission de TV qui cartonne tous les lundis à 11h sur DRTV et les jeudis à 21h30 sur BCS FM.