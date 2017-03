La 3ème conférence internationale et exposition sur les hydrocarbures au Congo se tiendra à Brazzaville

La CIEHC-3 permettra aux partenaires et professionnels du secteur pétrolier de l’Afrique centrale de saisir les opportunités de conclure une multitude d’accords commerciaux, rapporte une annonce publiée par le département en charge des hydrocarbures.



La CIEHC-3 est un évènement complet permettant de découvrir les opportunités et les défis liés à la conduite des affaires dans le secteur des hydrocarbures du Congo. Il y aura trois jours de salon commercial ; deux jours de conférences ; des ateliers interactifs ; le dîner de remise des prix du secteur pétrolier et gazier congolais.



La CIEHC-3 va valoriser la production d’hydrocarbures du Congo en présentant la manière dont les champs matures dont les licences d’exploitations expirent progressivement peuvent donner l’occasion d’autoriser de nouveaux groupements d’entreprises à participer. De même pour les accords d’affermage, lorsque des licences d’exploitations sont réattribuées ou lorsque des entreprises quittent le groupement d’entreprises en place. Tel est le ca s de PNGF SUD - Tchibouela, Tchendo, Tchibeli-Litanzi.



La CIEHC-3 va également promouvoir la transformation du gaz en énergie propre. Le brûlage de gaz «associé» a été réduit. Il est passé de 60% en 2008 à 16% en 2015. Cette tendance s’est poursuivie au-delà de 2015 permettant ainsi au Congo de tenir ses engagements en matière de réduction de gaz à effet de serre en vertu de l’accord de COP21.



La valorisation du gaz congolais inclut des projets portant notamment sur les centrales électriques (agrandissement de la CEC, nouvelles centrales), l’utilisation du gaz par l’industrie, l’utilisation du gaz par la pétrochimie et l’exportation de gaz (FLNG).



Le secteur des hydrocarbures du Congo, souligne le document, se développe rapidement à tous les niveaux et le pays est en voie de devenir le troisième producteur pétrolier du continent africain. La République du Congo dispose d’un environnement favorable, des ressources inexploitées, une position stratégique sur l’échiquier pétrolier et gazier mondial, ajoute la source.



La deuxième conférence internationale sur les hydrocarbures qui s’est tenue en avril 2014 a regroupé plusieurs sociétés pétroliers et para pétroliers, évoluant en République du Congo et celles venues apporter leurs expertises dans le domaine des hydrocarbures.