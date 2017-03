La 3e édition Soirée Leadership met accent particulier sur le potentiel du Congo

Compte tenu du fait que les défis économiques et commerciaux qui s’imposent à l’Afrique exigent le développement des réseaux d’affaires, c’est dans ce cadre que la société de téléphonie mobile MTN Congo a mis en place cet espace d’échange des acteurs économiques. MTN Congo favorise les échanges entre leaders pour booster les affaires et mettre en lumière les décideurs et leaders dans leurs divers secteurs d’activités, parfois méconnu du public congolais pour le simple fait qu’ils évoluent à l’étranger.



Cette édition a été animée par Mr Hervé Assah - Matsika avec une séance de questions réponses. Banquier d’investissements économique financier en chef, expert du secteur privé et ppp à la Banque Mondiale. D’origine congolaise, il est titulaire d’un MBA en finance de la Wharton Business School (USA), d’un certificat du management développement program d’HEC Montréal et d’une licence en économie et finance internationales de l’université de Paris.



« Il y a deux éléments essentiel ce soir l’opportunité de nous réunir tous ensemble et de mettre à contribution puis toutes nos expériences sur ce que nous pouvons faire pour profiter des atouts que notre pays a » a souligné Hervé Assah-Matsika.



Concernant les opportunités il a spécifié le fait que le Congo dispose d’un fleuve aussi important et des riverains pour pouvoir construire ensemble une société qui va en exploitant les éléments essentiels de ce fleuve pouvoir accélérer la croissance de son économie.



« Vous n’êtes pas sans savoir que l’une des visions importantes de notre pays des apolitiques, du gouvernement, en association avec le secteur privé est de développer la fonction transit de notre pays qui est un carrefour essentiel en Afrique centrale et de rappeler que ce carrefour n’est pas seul c’est un double carrefour parce qu’il est adjugé à l’adjonction d’un autre grand carrefour celui de Kinshasa et de la RDC ensemble » a-t-il ajouté.



Il a ensuite souligné que le Congo dispose d’un qui pourra se décliner sur l’ensemble des produits que l’on peut développer, et que certains sont déjà bien développer dans le pays. Sur une surface de terre arable de 10.000.000.hectars mais seulement 2% est utilisé.