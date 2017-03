L’UE accorde plus de 8 milliards de francs CFA au Congo pour développer les PME

L’UE accorde cette enveloppe dans le cadre de la deuxième phase du Projet de renforcement des capacités entrepreneuriales et commerciales (PRCCE II), lancé le mardi 7 mars à Brazzaville par le ministre d’État, ministre de la Construction, de l’Urbanisme, de la Ville et du Cadre de vie, Claude Alphonse N’silou, représentant le Premier ministre empêché.



D’une durée de 4 ans, le projet vise à former et à accompagner 5.000 PME, associations et créateurs d’entreprises ; structurer 1250 PME en clusters ; renforcer chaque année les capacités de 200 bureaux d’études et cabinets de conseils locaux ; accompagner 300 demandeurs de crédits ; rendre opérationnelles deux antennes du Centre de médiation et d’arbitrage du Congo (CEMACO).



Le PRCCE II dispose de trois composantes. La première porte sur le renforcement du secteur privé et le développement durable des petites te moyennes entreprises (PME). Elle concerne le ministère des PME. Il s’agit ici de mettre en place un dispositif de formation, d’appui et d’accompagnement des PME ; de développer les filières prioritaires par la structuration des PME en clusters.



La deuxième composante porte sure l’amélioration du climat des affaires. Elle concerne les Chambres de commerce. Les activités à mener concernent l’information administrative, juridique et fiscale pour les PME ; la formation des PME sur les normes OHADA ; l’opérationnalisation du système de justice commerciale alternative.



Enfin, la troisième concerne le ministère en charge du commerce. Elle porte sur l’appui à la mise en œuvre des politiques sectorielles, l’appui aux négociations commerciales et l’appui à l’Agence congolaise de normalisation et de la qualité.



La représente de l’UE au Congo, Saskia De Lang, a indiqué que le PRCCE II s’inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre du 11ème Fonds européen de développement (FED) et de la coopération entre la République du Congo et l’UE.



Le ministre d’Etat Claude Alphonse Nsilou a reconnu les limites des réformes entreprises en faveur du secteur privé. Il a réitéré l’engagement de l’Etat congolais à poursuivre ses efforts, à travers des facilités à faire les affaires, la sécurité juridique, l’accès aux crédits.



Le PRCCE II fait au PRCCI qui a duré trois ans (2014-2016) et qui a permis la formation de 1000 entrepreneurs et porteurs de projets ; la création du CEMACO ; l’élaboration d’un Plan national de développement du commerce ; la diffusion des codes OHADA et l’adaptation du dispositif juridique national.



Il sied de noter que le lancement du PRCCE II s’est déroulé en présence des ministres Olga Ingrid Ebouka-Babackas du Plan, de la statistique et de l’intégration régionale ; Yvonne Adélaïde Mougani des Petites, Moyennes entreprises et de l’Artisanat ; Euloge Landry Kolélas du Commerce extérieur et de la Consommation, Euloge Landry Kolélas.