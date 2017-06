L’Afrique francophone et l’Europe mutualisent les efforts pour combattre le cancer

Au total, quelque 125 personnes prennent part à cette réflexion sur le cancer, notamment sur la prise en charge global des cancers ; les plans clinique, thérapeutique et psycho-social.



Le programme prévoit un plaidoyer de l’épouse du Chef de l’Etat, Antoinette Sassou N’Guesso, marraine de la Semaine, sur les stratégies de lutte contre les cancers en Afrique ; un atelier sur les technologies modernes de diagnostic des cancers notamment l’immunohistochimie ; un symposium brazzavillois de cancérologie, le 7ème du genre ; ainsi que la mise en place du nouveau bureau de l’ALIAM.



Selon la ministre congolaise de la Santé et de la Population, Jacqueline Lydia Mikolo, «la Semaine scientifique congolaise de cancérologie permettra de rechercher une meilleure efficacité des actions entreprises en renforçant leréseautage et le travail en synergie. Elle devra contribuer à l’élaboration d’une stratégie commune à toutes les Ligues, ONG, associations et fondations de lutte contre le cancer dans les pays de l’espace francophone pour la période 2018-2022 ; à obtenir des engagements pour la mobilisation des ressources financières et matérielles suffisantes à la mise en œuvre de ladite stratégie commune ».



Le Premier ministre congolais, Clément Mouamba, qui a ouvert les travaux de cette Semaine scientifique, couplée aux 6èmes rencontres de l’Alliance des ligues francophones et méditerranéennes (ALIAM) de lutte contre le cancer, a indiqué que le combat contre le cancer était loin de s’achever, mais l’espoir était permis.



Il a rappelé que de 2014 à 2015, Brazzaville a enregistré 1447 cas de cancer, dont 580 hommes touchés, 492 femmes et 75 enfants de 0 à 14 ans. En 2016, il y a eu 612 cas diagnostiqués, en majorité les cancers du foie, du sein, de la prostate, du col utérin et des leucémies.



L’espoir annoncé par Clément Mouamba a été confirmé par le président de l’ALIAM, Pr. Sérigue Magueye Gueye, qui a annoncé que 75% des cas de cancer surviendront en Afrique subsaharienne à l’horizon 2030 et que l’essentiel des cas de mortalité et de morbidité surgiront.