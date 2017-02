L’API présente ses activités de 2017 aux chefs d’entreprises

A partir du 9 février prochain, l’API organisera une formation à l’intention des chefs d’entreprises sur la manière de nouer des partenariats. En mars, Brazzaville accueillera une quarantaine des chefs d’entreprises sud-africains intéressés au Congo. C’est une occasion pour les hommes d’affaires congolais de nouer des partenariats avec leurs homologues. Un Forum départemental sera organisé au mois de mai à Madingou (département de la Bouenza). Ce Forum a pour objectif de mettre en évidence les potentialités dudit département.



Le Congo participera du 13 au 16 février à Nairobi au Kenya à un Forum africain sur l’investissement et les finances. Le Congo participera également au Forum international de Kinshasa qui se tiendra du 26 au 27 février. En mars, le Congo prendra part à une rencontre annuelle sur le développement de l’Afrique.



« Nous avons convoqué cette réunion d’information aujourd’hui, parce que l’année dernière, vous nous avez reproché de vous avoir informé un peu en retard. La stratégie de l’API est de promouvoir l’internationalisation des entreprises congolaises afin de vous permettre d’aller chercher des parts de marché à l’étranger, signés des partenariats et autres, vous aider à bénéficier des investisseurs directs étrangers qui arrivent au Congo », a dit Annick Patricia Mongo.



« Nous vous invitons à vous inscrire dans nos missions multisectorielles et nos formations pour qu’ensemble nous puissions rehausser le niveau de l’entreprise congolaise à l’étranger », a-t-elle conclu.



L’API es opérationnelle depuis 2014, elle a pour mission de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière d’investissement à travers les activités de promotion et de facilitation des investisseurs privés; contribuer à l’amélioration de l’environnement des affaires; concevoir et promouvoir une image de nature à attirer les investisseurs; contribuer à la création et au développement d’un tissu des petites et moyennes entreprises; réaliser des études sur les opportunités d’investissements et enfin constituer et gérer un portefeuille de projets porteurs.