Justice : Pierre Mabiala apporte quelques éclairages sur les droits de l’homme

Quelque 34 représentants des ONG de la place ont pris part à cet échange avec le ministre et d'autres autorités en charge des questions des droits humains, notamment des juristes. Cet échange aura désormais lieu périodiquement. Pierre Mabiala a rappelé le plan de la Constitution du 20 octobre 2016, en citant quelques points : le respect des droits d’autrui ; le respect de l’ordre public ; l’abolition de la peine de mort ; la proscription de la torture quel que soit la gravité de l’action commise et bien d’autres.



Les ONG ont évoqué des problèmes tels que : le manque de participation dû aux sessions portant sur les droits de l’homme ; la non satisfaction des droits économiques et sociaux en République du Congo ; le non-respect des droits civiles politiques ; l’exécution de la torture ; la rupture du traitement du VIH/SIDA avec rareté des anti retro viraux (ARV) ; les conditions de détentions ; les méthodes d’arrestations pour ne citer que ceux-là.



Le ministre de la Justice a également évoqué un récent rapport accablant sur la violation des droits dans le pays, rédigé par Trésor Nzila de l’OCDH. «Ce rapport est intitulé "Une gouvernance par la terreur et le mépris des droits humains". La situation des droits de l’homme au Congo, je le répète, est inacceptable. Il faut que les choses changent, il faut que le gouvernement change d’approche », a martelé M. Mabiala.



Les ONG désirent aller voir ce qui se passe dans les prisons. Le gouvernement est prêt à leur donner l'accès, mais ne croit pas un seul instant à l'existence des prisonniers politiques. A ce propos Pierre Mabiala a expliqué qu’il n’existe pas de prisonniers politique au Congo, mais plutôt des «prisonniers de droit commun » et que ce terme ne peut être employé pour le Congo, car notre code pénale ne le prévoit pas.



Il estime que ce rapport est tout, sauf objectif. «Mais, si c’était objectif, parlez aussi de Ntoumi qui viole les femmes, qui détruit les infrastructures ferroviaires au Congo, qui brûle tout ! Nous violons les droits de l’homme au quotidien, bon… Aujourd’hui il y a eu quelle violation des droits de l’homme ? ».



« Dans notre pays, il n’y a que des prisonniers de droit commun ! Et ils sont à la maison d’arrêt sur la base d’un titre de détention régulièrement délivré par un magistrat compétent » a précisé Pierre Mabiala.