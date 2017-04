Justice : Marc Mapingou perd son procès à Paris contre Jean-Claude Nkou

Sous prétexte de contester devant la 17è chambre du Tribunal de grande instance de Paris, un article intitulé « Congo-Gabon : la face cachée de la visite du Premier ministre gabonais Emmanuel Issoze chez Denis Sassou N’Guesso à Brazzaville », publié le 23 novembre 2016 sur le site www.portail242.info , Marc Mapingou Mitoumbi manoeuvrait maladroitement pour s'ouvrir un espace de visibilité politique sur la place de Paris, en tentant "d'instrumentaliser" le système judiciaire français, et en manipulant des honnêtes citoyens congolais de la "Diaspora", avec la complicité de certains médias français peu scrupuleux.La justice française qui n'est pas dupe, a rendu un jugement intransigeant, déboutant le Sieur Mapingou, et le condamnant à dédommager Jean Claude Nkou pour le préjudice qui lui a été causé.Les choses ne s'arrêteront malheureusement pas là car, ainsi que le promet Jean Claude Nkou "dans cette affaire, nous n'en sommes qu'au tout début de notre plan de communication et de riposte stratégique à toutes les intimidations et attaques perpétrées contre nous par M. Mapingou".