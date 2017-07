Justice : Diplôme de « Messager de paix et volontaire pour les droits humains », décerné à Jean Blaise Komo

Cette cérémonie de remise de diplôme a été présidée par le directeur exécutif de Un-R2 PDH en présence des membres des ONG des droits de l’homme, des volontaires et messagers de la paix ; des conseillers du ministère de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones ; du juge d’application des peines ; du personnel de l’administration pénitentiaire ; confessions religieuses et bien d’autres.Dans le cadre de leurs activités annuelles, les volontaires et messagers de paix des Nations Unies au sein de UN-R2 PDH honorent et décernent chaque année leurs diplômes aux personnalités civiles, politiques, militaires, aux chefs d’entreprises fondations qui œuvrent chacun en ce qui concerne à promouvoir les droits fondamentaux de l’homme dans leurs sphères respectives et leurs environnement de travail ; le droit à la vie ; à l’instruction ; à l’éducation ; à l’alimentation et à l’eau ; au meilleur état de santé ; le droit aux loisirs et au repos, aussi de certaines catégories des personnes ; par exemple les femmes défavorisés ; les enfants désœuvrés, les autochtones , les réfugiés, les personnes de 3âge et celles vivant avec handicaps.La Direction générale de l’administration pénitentiaire, a pour mission de garantir l’exécution de peine et veiller de façon à ce que cela se fasse dans les conditions humaines en s’appuyant notamment sur les conventions et sur les recommandations de l’organisation des Nations Unies et l’Union Africaine ; tenir à jour et centraliser les statistiques de la population carcérale ; gérer les établissements pénitentiaires ; tenir à jour le fichier de l’identification pénitentiaire ; rééduquer les détenus et préparer la réinsertion sociale, de concert avec les autres départements ministériels et les ONG intéresser.Outre ces missions elle a pour rôle de transmettre le message du gouvernement en milieu carcéral ; œuvrer à la réalisation des droits humains ; améliorer les conditions de détention ; contrôler les gestionnaires de prison ; réinsertion sociale des détenus.