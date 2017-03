Journée de la femme : les femmes et leurs ouvres à l’honneur à Brazzaville

Il s’agit nomment d’une exposition photo de l’artiste Armel Mboumba Madingou ; photographe professionnelle, membre du collectif Génération Elili, Armel travaille régulièrement sur le monde professionnel, le monde de l’industrie, le monde des travailleurs. Armel met en parallèle le développement économique et le développement humain. Elle livre ici son regard sur les femmes au travail : des femmes actives qui ont choisi leur voie, parfois inattendue.



Cette exposition sera suivie d’un débat d’idées sur « La parité », animée par Mme Jocelyne Milandou, Présidente Nationale de l’Association des Femmes Juriste du Congo, et Madame Nadia Macosso, membre.



Une séquence Ciné Spciale, avec la projection du film «Des femmes et des hommes de Frédérique Bedos 2014». Du Nord au Sud, des villes les plus occidentalisées jusque dans les villages les plus reculés, l’inégalité des sexes persiste. Quel que soit la religion, la culture ou le niveau d’éducation, la femme est toujours victime de discrimination. En brossant un tableau percutant de l’histoire actuelle des femmes, ce film sensibilise sur les véritables enjeux historiques, politiques et économiques des discriminations dont elles sont l’objet, partout dans le monde. A travers une collection de témoignages clés, ce film fait prendre conscience que pour faire face aux défis de notre temps la voie de l’égalité pour tous est la voie du progrès.



Une partie de Jazz au féminin va clore la journée avec la chanteuse et musicienne Gladys Samba. Cette artiste aux multiples facettes chante et joue une musique métissée qui explore le folklore et le jazz, dans une ambiance riche en sons et en couleurs. Accompagnée des musiciens Romaric Zika (Percussion), Eric Ntombani (guitare basse), Christha Kanu (batterie), Press Mayindou (guitare) et Gilles Samaël Mielenandi (piano), Maman Glad viendra partager son tout dernier spectacle : Sacroudins.



C’est une journée de manifestations à travers le monde qui met en lumière la femme est l’occasion de faire un bilan sur la situation des femmes. Traditionnellement les groupes et associations de militantes préparent des manifestations, pour fêter les victoires et les acquis, faire entendre leurs revendications, afin d’améliorer la situation des femmes. Elle célébrée à travers le monde sous : « Les femmes dans un monde du travail en évolution : une planète 50 - 50 d’ici 2030 ».