Internet : la Banque mondiale oeuvre pour que les peuples autochtones traversés par la fibre optique tirent profit du projet CAB

De manière plus spécifique, les résultats de l’étude ont révélé que, compte tenu du fait que les zones forestières constituent les milieux de vie des populations autochtones et qu’il existe une dynamique sociale entre ces populations et les autres groupes ethniques et les rapports de force dans les activités économiquesl’exécution des activités du projet Central African Backbone (CAB) pourrait avoir des impacts potentiels d’ordre économique et social sur le plan local.Selon le rapport de l’étude, pour atténuer ces risques, le projet devra prévoir la mise en place et la gestion d’un dispositif de sécurité pour les équipements et la gestion du flux des populations, en étroite collaboration avec les autorités administratives locales, les chefs traditionnels et les élites locales.Pour que les activités du projet et les retombées soient aussi bénéfiques aux autochtones riverains des axes retenus, l’étude propose d’abord que ces derniers puissent faire partie de la main d’œuvre locale à recruter. Pour ce faire, les responsables de l’exécution et du suivi du projet doivent tenir compte de l’égalité des revenus, du droit de sécurité sociale et du concept genre. Ensuite, que certaines options soient envisagées pour minimiser l’impact des infrastructures au niveau des populations autochtones.Le projet devra tenir compte des orientations de la Politique Opérationnelle 4.10 et des activités prévues dans le CPPA et de la réalisation des infrastructures sociales de base. Le projet et ses partenaires travailleront aussi avec les populations voisines Bantu et les collectivités territoriales décentralisées locales pour renforcer leurs capacités organisationnelles et s’assurer que les activités réalisées au bénéfice des peuples autochtones ne posent pas de problème et s’inscrivent dans une dynamique d’aménagement du territoire et d’appui au développement local.Enfin, le projet pourra soutenir des initiatives locales visant à développer des processus de communication et de dialogue interculturel entre les populations autochtones et les populations étrangères employées dans les structures d’intervention pour la réalisation des activités du projet sur le terrain.Le projet comprend les quatre composantes : améliorer l’environnement sectoriel ; accroître la connectivité ; favoriser le développement du secteur des TIC ; unité de coordination du projet. La méthodologie utilisée pour cette étude est fondée sur une approche participative, en concertation avec l’ensemble des acteurs et partenaires concernés par les activités du projet CAB et la problématique autochtone.