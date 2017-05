Internet : l'ARPCE entend garantir un accès à coup bas en Zone CEMAC

Le projet du passage du point d'échange internet CGIX au point d'échange internet régional AXI a été présenté par Jean Arnaud Ngoua, chef de projet haut débit ARPCE. L’objectif est ici de permettre à la sous-région Afrique centrale de disposer d’un service Internet de qualité et accessible à tous et à moindre coût, grâce à la transformation du nœud Internet de la République du Congo (CGIX) en nœud internet de la sous-région, et ceci grâce à une subvention de 150.000 dollars octroyée par l’UA à l’ARPCE.



Cette initiative s’inscrit dans le cadre du système africain d’échange Internet (AXIS), qui vise à installer 33 points d’échange sur le continent. La volonté de l’institution continentale, l’UA, est de créer des points d’échange nationaux et internationaux par sous région.



« Cette bagatelle permettra entre autres, la formation de l’équipe de pilotage du projet, l’acquisition des équipements dédiés à ce genre d’activités (outils, serveurs), la sensibilisation des différents acteurs et des parties prenantes par rapport aux opportunités d’affaires qui pourraient se présenter, ainsi que l’installation sur le territoire congolais des fournisseurs de contenus tels que Google, Yahoo, Facebook ainsi que la création d’emplois » a expliqué Sarah Ahoui, la conseillère en communication du DG de l'ARPCE.



« La signature du présent plan d’actions entre l’UA et l’ARPCE vient consacrer les résultats d’un travail acharné et d’envergure internationale, que l’ARPCE a réalisé depuis sa mise en place » a précisé Yves Castanou. Il pense que cela met en évidence la capacité de l’ARPCE à piloter des grands projets structurants, grâce à une expertise locale.



Ce projet sous régional, qui entre dans sa phase opérationnelle, vise a améliorer la connectivité, la qualité des services et de rendre l'Internet accessible à un plus grand nombre d'usagers, à des prix raisonnables, en zone CEMAC.



En devenant le nœud Internet de la sous région, le Congo a l’opportunité d’attirer les grandes entreprises innovantes pour animer l’écosystème numérique tout en rendant compétitives les entreprises locales du secteur du numérique.



Le chef de délégation de l’UA Mosess Bayingana a précisé que l’UA a la volonté de mettre en œuvre très rapidement ces points d’échange, mais que cela dépendrait de l’alerte et des facilités d’accueil.



Rappelons que, le CGIX (Congo Internet Exchange) qui a vu le jour le10 mai 2013, est une initiative de l’ARPCE avec l’appui de la Banque Mondiale à travers le projet Cab (Central Afraican Backbone).