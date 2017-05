France-Congo : Comment l’Opposition congolaise s’ingénie à instrumentaliser Emmanuel Macron contre Denis Sassou N’Guesso

Cette demande qui a été faite dans une lettre adressée au candidat Macron le 1er mai 2017, dont près de 98% des signataires sont ressortissants de la région Sud du Congo, montrant le caractère tribal de cette conspiration, a eu pour finalité une rencontre entre Aurélien Lechevalier, Conseiller aux affaires internationales du nouveau président français, et une délégation de ressortissants congolais qui n’ont « étonnamment passé le temps qu’à critiquer le chef de l’Etat de leur pays, et RIEN de plus ! ».



C’est à l’issue de cette entrevue qui s’est donc révélée infructueuse, que le nommé Ferdinand Justice Moukala, Secrétaire permanent des Assises Nationales du Congo, ancien activiste du CERDEC du Feu Moungounga Nguila, et frère jumeau du pasteur brazzavillois Edouard Moukala, a multiplié des démarches pour organiser, avec l’aide d’autres militants tels que Marc Mapingou et Michel Ondongo Mpandi, une « grande » marche ce 20 mai à Amiens, ville natale d’Emmanuel Macron. A savoir qu’une autre marche avait été organisée dans le même esprit il y a une semaine environ, devant l’ambassade du Congo à Paris et n’avait pas connu de succès.



Il y a quelques jours, une délégation proche du Lobby protestant est partie de Brazzaville, avec des visas Schengen délivrés par le consulat suédois au Congo, pour tenter de rencontrer Emmanuel Macron à l’Elysée, dans le but de lui remettre un « rapport », semble t-il « accablant » sur le département du Pool et les injustices sociales au Congo Brazzaville. Le pasteur Edouard Moukala, président de l’Eglise évangélique du Congo (EEC), qui a récemment implanté une paroisse à Oyo où il se rend de fait fréquemment, en saurait paraît-il beaucoup, sur le régime de Brazzaville.