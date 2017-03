Fonds bleu pour le Bassin du Congo : l’initiative de Sassou N’Guesso crédibilisée

La conférence a regroupé les neuf Etats engagés : Angola, Burundi, Centrafrique, Congo, Gabon, RDC, Rwanda, Tchad et Maroc. La cérémonie de signature du mémorandum d’entente s’est déroulée sous le patronage du Président congolais ; en présence de son homologue Faure Gnassingbé du Togo ; et des anciens Présidents Alpha Omar Konaré du Mali et Olusegun Obasanjo du Nigeria.



Le Fonds bleu pour le Bassin du Congo est initiative lancée le 15 novembre 2016 à Marrakech (Maroc) par le Président congolais, Denis Sassou N’Guesso, lors de la COP22. C’est un document d’une dizaine d’articles, à travers lequel les pays signataires entendent «mettre en place des instruments adaptés pour la mobilisation des ressources financières dédiées à la mise en œuvre des politiques et stratégies au service de l’économie bleue pour l’espace des pays du Bassin du Congo».



Le Fonds bleu pour le Bassin du Congo prévoit des subventions financières renouvelables chaque année à hauteur de plus de 65 milliards de francs CFA, soit 100 millions d’euros. En termes clairs, le Fonds Bleu pour le Bassin du Congo vise à valoriser les plans d’eau en raison de leur grande importance dans la production de l’hydroélectricité, l’approvisionnement en eau potable des populations, la pratique de l’aquaculture et l’irrigation de l’agriculture, etc.