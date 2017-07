FAC : Aline Olga Louzaniabeka soutient sur les carrières du personnel féminin

Les carrières du personnel féminin des Forces armées congolaises (FAC) ont fait l’objet de cet examen qui a eu pour membre du jury le professeur Roger Armand Makany en qualité de président ; Michel Tsieri Mvoula en tant que directeur de mémoire et Louis Masamba en tant que rapporteur. Cette cérémonie a connu la participation des autorités et des agents des forces Armée Congolaise (FAC).



L’impétrante, le lieutenant-colonel, officier d’administration, Aline Olga Louzaniabeka, a présenté son mémoire sous le thème : « Gestion des carrières du personnel féminin au sein des Forces armées congolaises ». Cette thématique évocatrice renferme près de six textes dont la substance gravite autour de la promotion de la femme comme l’exigent les Nations unies et l’Organisation internationale du travail (OIT).



« Être femme soldat n’a rien à avoir avec un changement de comportement négatif. Au contraire, subir la formation militaire recadre une personne, et tout ce que nous apprenons nous fait dire que nous avons fait un bon choix », a souligné le lieutenant-colonel Aline Olga Louzaniabeka.



Précisant que de son expérience de 17 ans dans l’armée, elle exhorte les jeunes filles à intégrer ce métier sans aucun préjugé.

En effet, l'armée met, entre autres, la formation à la disposition du personnel féminin, en vue de lui permettre d'assumer avec efficacité ses responsabilités, a indiqué Aline Olga Louzaniabeka, dans son exposé.



Après exposé et appréciation du jury ; elle obtient donc la moyenne de 15,5/20. L’assemblée présente a été éclairée sur plusieurs aspects sur le personnel féminin des Forces armées congolaises.