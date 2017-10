Education : les cours démarrent au complexe scolaire Révolution-Gampo Olilou

Construit par la société chinoise WIETC, sur une superficie de six hectares, cet établissement comprend deux blocs administratifs distincts pour le lycée et le collège. Ces blocs sont composés d’un amphithéâtre de 364 places ; d’une bibliothèque avec une salle de lecture attenante ; d’une infirmerie ; d’une quarantaine de bureaux ; de trois salles de professeurs et des blocs sanitaires.



Le complexe scolaire Révolution-Gampo Olilou dispose également de douze salles de laboratoire équipées pour les langues, la physique, la chimie et les sciences de la vie et de la terre. La partie dynamique de l’école comprend sept bâtiments scolaires, dont trois pour le lycée et quatre pour le collège d’une capacité de 175 classes de 54 élèves pour environ 10.000 mille élèves.



L’établissement est doté d’un gymnase moderne aux normes olympiques ; d’un terrain de football ; des allées ; des voiries ; de trois groupes électrogènes dont deux de 625 KVA pour le lycée et le collège et un de 375 KVA pour le gymnase ; d’un forage d’eau alimentant quatre bâches à eau.



Le coût des travaux de construction de cet établissement s’est élevé à 27 milliards 674 millions de francs CFA pour les infrastructures et 3 milliards 811 millions pour la mise aux normes du gymnase et des équipements.



Les travaux ont démarré en 2013 et ont été financés dans le cadre du partenariat stratégique entre la République du Congo et la République populaire de Chine. Au cours de la cérémonie d’inauguration, le ministre de l’Aménagement du Territoire et des Grands Travaux, Jean Jacques Bouya, a indiqué que le projet intégrait la facilité financière conclue avec les deux pays suite au mémorandum d’entente signé lors de la visite officielle du vice-Premier ministre chinois, du 3 au 5 septembre 2012 à Brazzaville.