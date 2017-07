Education : MTN Congo a clôturé en beauté son programme 21 Days of Y’ello Care 2017 au CEG Mbama de Bacongo

La Reconnaissance - le mérite est une valeur de MTN



Tous les MTNers ont, certes, été félicités pour leur engagement et leur forte implication et participation à la réussite du programme #YelloCare 2017, mais un échantillon d’entre eux, identifiés par leurs collègues, ont reçu des reconnaissances symboliques pour leur dépassement en matière d’engagement (leur Can do, une qualité supérieure prônée au sein du Groupe MTN).



Ainsi, il y a eu une vingtaine de Leaders, dont deux qui se sont distingués particulièrement tout au long des 21 jours.



Il s’agit d’une part, du Directeur du Corporate Services et de la Fondation MTN Congo, Cyriaque OKOUMOU, reconnu et récompensé en qualité de Valeureux Chef de chantier. Cyriaque consacrait plus de 90% de son temps dans la Gestion, le Suivi et l’Organisation des Equipes et des Travaux, tout en y prenant une part effective et active.



D’autre part, la révélation a été celle de Christophe MANAKA, Chauffeur à MTN Congo, qui lui a fait preuve de Force, de Disponibilité, d’Engagement, d’Empathie, et de Motivation. Un Véritable Champion à travers les activités qui se faisaient au CEG MBAMA. Non seulement il assurait son rôle de chauffeur en aidant à transporter matériel et personnel, Christophe travaillait aussi d’arrache-pied sur le chantier lorsqu’il n’était pas au volant de sa voiture.



En outre, une mention forte a été faite à l’ensemble des partenaires qui ont accompagné la société MTN dans la réalisation de ce projet, spécialement la société AEM dont la joie et le dévouement de son personnel technique ont été récompensés par un chèque du Directeur Général de MTN Congo, Djibril OUATTARA de 1.000.000 Francs CFA.



La cérémonie a pris fin avec un mot de la direction des ressources humaines de MTN Congo, prononcé par Mme Feyisetan OMONIYI, qui a rappelé aux MTNers leur rôle important dans l’atteinte de la Mission du Groupe MTN qui est celle de rendre encore plus radieuse la vie de ses clients et des communautés. En l’occurrence, l’action menée par les MTNers au CEG de MBAMA, pour le bonheur des enfants de cette localité et des générations futures.



La question que se sont posés les assistants à la fin de cette cérémonie a été : « Que vont-ils nous réserver pour les 21 Days of Yello Care 2018 ? »



Rendez-vous pris pour l’année prochaine !



