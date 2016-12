Donald Trump - Denis Sassou-Nguesso, une rencontre à huis-clos à Miami ?

Trump et les hommes forts

Et Donald Trump ne lui donne pas forcément tort. Le futur locataire de la Maison-Blanche, qui entrera en fonction le 20 janvier, a rencontré le président de la République du Congo, Denis Sassou-Nguesso, mardi 27 décembre. Le site d'information Africa is a country rappelait dans un éditorial en mars 2016 que Denis Sassou-Nguesso a gouverné, au total, le pays pendant 32 ans, et qu'il s'est récemment maintenu au pouvoir en modifiant la Constitution à l'issue d'un référendum marqué par de nombreuses irrégularités.



Pour le site d'information américain Quartz, «Nguesso ne représente pas l'Afrique progressiste. Il est un leader africain classique et autoritaire. Peut-être que c'est quelque chose qui attire Trump. Des centaines d'analyses publiées ces trois derniers mois pointaient les tendances "autoritaires" de Trump, dont le héros est l'homme fort et président russe Vladimir Poutine».



La rencontre entre Sassou-Nguesso et Trump s'est déroulée à huis clos.



