Discours du président Denis SASSOU Nguesso à la 72è AG des Nations unies

Dans sa déclaration à la tribune des nations unies Denis Sassou Nguesso, Président du Congo, a rappelé que, chaque fois que les circonstances le permettent, le Congo s’emploie à défendre les idéaux de paix et de justice en Afrique et dans le reste du monde. C’est dans ce cadre que le pays va accueillir, le 19 octobre prochain, le septième Sommet de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et la réunion de haut niveau du Mécanisme de suivi de l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Relevant les crises en cours en Afrique, il a souligné que le soutien du Congo au Gouvernement et au peuple centrafricains est acquis, ajoutant que la mise en œuvre de la feuille de route pour la paix et la réconciliation en RCA devrait donner une nouvelle impulsion en vue de la stabilisation de ce pays. Il a aussi relevé que la recherche de la paix en Libye progresse sous l’égide du Congo qui assure la présidence du Comité africain de haut niveau sur ce pays. Il a exhorté la communauté internationale à appuyer les efforts du Congo en faveur de ces initiatives propices à un dénouement heureux de ces différentes crises.

Rédaction

