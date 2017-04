Deux trafiquants d’ivoire condamnés à 3 ans de prison à Owando

Il s’agit de Jean Michel Gnangoubadi (44 ans) de nationalité congolaise, ancien éco-garde exerçant du parc national de Odzala-Kokoua, et de Franck Kiyindou (43 ans), lui aussi de nationalité congolaise, porteur et démarcheur.



Poursuivis pour détention illégale, transit et tentative de commercialisation de trois pointes d’ivoire pesant au total 20kg, représentant deux éléphants tués, les deux délinquants fauniques ont écopé des peines d’emprisonnement de trois ans ferme, d’une amende de 800 mille francs CFA chacun et de 4 millions de francs CFA des dommages et intérêts solidaires.



Le verdict est tombé à l’issue d’un procès au cours duquel ces individus ont reconnu les faits qui leur ont été reprochés.



L’arrestation de ces trafiquants par les services de la gendarmerie nationale a été rendue possible avec le concours de la direction départementale du ministère de l’Economie forestière, ainsi que l’appui du Projet d’Appui à l’Application de la Loi sur la Faune Sauvage (PALF).



Jean Michel Gnangoubadi est celui qui pistait les éléphants pour les abattre. Il est dans le trafic d'ivoire depuis 2006. Il avait été licencié l’année dernière pour des faits liés toujours au trafic de la faune. Quant à Franck Kiyindou, il est le porteur et démarcheur. C’est lui qui facilitait l’écoulement des stocks régulièrement constitués.



Le verdict vient, une fois de plus, traduire la volonté du Congo qui s’est engagé à protéger ses ressources naturelles conformément aux textes réglementant ce secteur. L’éléphant fait partis des espèces intégralement protégées en République du Congo.



L’article 27 de la Loi Congolaise en matière de protection de ces espèces fauniques stipule que «l’importation ; l’exportation ; la détention et le transit sur le territoire national des espèces intégralement protégées ; ainsi que de leur trophées sont strictement interdits ; sauf dérogation spéciales de l’administration des eaux et forêts ; pour les besoins de la recherche scientifique ».