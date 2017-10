Des étudiants africains de niveau Master renforcent leurs capacités en géométrie

Tout comme les précédentes, cette session vise à renforcer les capacités des participants en leur donnant la possibilité de se rencontrer, d’échanger, de partager leurs expériences et de mieux se connaître, enfin d’identifier des étudiants disposant d'attitudes à poursuivre des études de doctorat.



Cette session est organisée grâce au soutien du Centre international de mathématiques pures et appliquées, basé à Nice (France), et de l’Union mathématique africaine à travers le concept Ecole mathématique africaine (EMA).



Ouvrant les travaux, le recteur de l’Université Marien-Ngouabi, Jean Rosaire Ibara, a indiqué que l’enjeu majeur de cette rencontre est également de contribuer au développement des mathématiques en Afrique en favorisant des échanges entre les futurs jeunes mathématiciens du continent et la communauté mathématique internationale ; de briser l’isolement des chercheurs africains en général et congolais en particulier.



Au cours des travaux, des cours de niveau master et doctoral auront lieu le matin. Les après-midi seront consacrés aux travaux dirigés et aux exposés des travaux personnels des étudiants. Trois thèses de Doctorat seront soutenues.



«La République du Congo et l’Afrique au sud du Sahara présentent un nombre très faible de chercheurs en mathématiques. C’est ainsi que grâce à l’appui de l’Union européenne, à travers le projet EDULIK, plus de quarante étudiants avaient été formés au niveau Master en 2010, 2011 et 2012, dans les domaines de l’analyse numérique, la géométrie et la statistique, dans le cadre d’un Master commun entre les universités Marien Ngouabi (Congo) et de Kinshasa (RDC). Plusieurs de ces étudiants ont abordé des études doctorales sur place ou en co-tutelle. Treize ont soutenu des thèses de doctorat», a affirmé le professeur Basile Guy Richard Bossoto, président du Comité d’organisation de l’Ecole mathématique africaine (EMA).



«Nous voulons maintenant orienter nos étudiants vers les thématiques actuelles, particulièrement en géométrie, afin de maintenir cette dynamique et de combler le déficit laissé par certains collègues admis à la retraite », a-t-il ajouté.



La session prendra fin par un colloque consacré au professeur Eugène Okassa, maître de mathématiques, membre éminent du CTS/CAMES, à qui l’Ecole rend un vibrant hommage, qui a fait valoir ses droits à la retraite. Il est fondateur de l’Ecole de géométrie de Brazzaville.



L'EMA a pour principaux objectifs de donner aux étudiant en Master de mathématiques ou commençant des études doctorales les connaissances de base dans certains domaines en pleine activité ; contribuer au développement des mathématiques dans toutes les régions du continent africain en favorisant les échanges entre les futurs jeunes mathématiciens africains et la communauté mathématique internationale ; briser l’isolement des chercheurs africains en leur donnant la possibilité de se rencontrer, d’échanger, de partager leurs expériences et finalement de mieux se connaitre.