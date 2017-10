Des agriculteurs rwandais souhaitent investir au Congo

Jean-Baptiste Habyalimana a demandé au ministre Mabiala de lui fournir des procédures d’acquisition des terres afin de permettre aux opérateurs économiques rwandais exerçant dans le domaine agricole de s'installer au Congo.



Il a même souhaité que son pays puisse disposer dans un bref délai de quelques hectares de terres au Congo afin de mettre sur pied des projets agricoles et d’élevage.



Le diplomate rwandais a rappelé que le Congo disposait de terres et que son pays avait une grande expérience dans le domaine agricole, une grande partie de sa population ayant investi dans ce secteur.



"Nous venons de mettre en place une équipe conjointe qui va travailler sur ce projet qui intéresse nos deux Etats", a-t-il déclaré.



Rassurant l’ambassadeur du Rwanda de l’intérêt de ce projet qui contribuera à la diversification de l’économie congolaise, Pierre Mabiala a promis soumettre ce dossier à l’appréciation du prochain Conseil des ministres.



Le ministre Mabiala a aussi échangé avec le diplomate turc, Can Incessu. Leur entretien a porté sur la coopération technique entre les deux pays, précisément dans les domaines cadastral, topographique et foncier.



Plus expérimentée dans ces domaines, la Turquie entend aider le Congo à moderniser son système cadastral en l’informatisant. Pour ce faire, un accord de coopération devra bientôt être signé, d’après le ministre des Affaires foncières.



Des techniciens de ce ministère se devront se rendre en Turquie pour s’imprégner du savoir-faire de ce pays partenaire.