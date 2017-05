Des ONG appellent au report des élections législatives au 31 juillet

En effet, un décret du Président Denis Sassou N’Guesso indique que le premier tour des élections législatives, qui seront couplées aux élections locales et municipales, aura lieu le 16 juillet prochain.



Dans un communiqué qu’elle vient de rendre publique, la coalition des ONG dénommée «Tournons la Page» appelle à «l'ajournement des élections jusqu’à ce que la refonte du fichier électoral soit effectuée, et qu’une commission électorale véritablement indépendante ait été mise en place».



Elle «s'interroge sur l'opportunité de ce scrutin, pour lequel aucune nouvelle garantie de transparence n’a été apportée depuis la tenue des élections présidentielles» de mars 2016.



Pour Tournons la Page, «la tenue d’élections alors même que des milliers de personnes déplacées vivent loin de chez eux, et ne pourront évidemment pas voter, illustre la volonté de passer sous silence la grave situation du Pool».



La coalition suppose que la situation du département de Pool, devrait être davantage la priorité absolue du gouvernement. A ce sujet, les pouvoirs publics multiplient des actions humanitaires au profit des populations déplacées de ce département vivant dans les sites d’accueil tant dans le Pool que dans d’autres départements, comme Brazzaville où ils sont rassemblés à la paroisse Saint Pierre Claver de Bacongo.