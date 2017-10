Département du Pool : Et si les sages pouvaient réellement œuvrer pour sa paix durable

Enfin, Denis Sassou N’Guesso a dit qu’il était parfaitement en accord avec l’initiative prise par les sages et notables du Pool. Pour lui, les « jeunes égarés» doivent sortir des forêts avec leurs armes pour éviter toute récidive. «Ils ne risqueront rien, c’est la parole du président», a-t-il conclu.



Les engagements des fils et filles du Pool en question ?



Au tant de fois des engagements sur la paix durable dans le Pool ont été pris par les fils et filles de ce département. L’on peut se demander si les paroles que viennent de prononcer les sages et notables du Pool seront cette fois-ci respectées par Ntumi et ses ninjas. En rappel, le 27 juin 2015 à Kinkala, lors de la rencontre citoyenne en les filles et fils du département du Pool avec le chef de l’Etat, les ex-combattants Ninja démobilisés du Pool avaient fermement résolu de ne plus se servir de «bouclier» pour la prise de pouvoir par la force.



«Les ex-combattants du Pool ne seront plus manipulés dans ce département. Ils ne seront plus le tremplin des gens pour l’accession au pouvoir (...) Nous ne trahirons pas notre engagement en faveur de la paix et prions tous ceux qui veulent du fauteuil présidentiel d’aller le prendre au palais du peuple, lieu très connu de tout le monde à Brazzaville, et non de venir instrumentaliser les jeunes dans le Pool», avait déclaré Saturnin Tambika, lisant la déclaration. Peut-on dire que cette parole a été respectée ? Le mot paix était revenu plusieurs fois dans la bouche des fils et filles du Pool ayant pris la parole ce jour-là.



Avant ce là, une cérémonie officielle avait permis, le 17 mars 2003, à Brazzaville, la signature des accords de paix dans la région du Pool. Certes, Frédéric Bitsangou alias pasteur Numi n’était pas à la signature de l’accord, mais il avait pris l’engagement de faire respecter tous les points de l’accord. Cet accord de cessation des hostilités confirmait les textes présentés et adoptés par toutes les parties impliquées dans le conflit congolais en 1999, sous l’égide du défunt Président gabonais, Omar Bongo Ondimba.



Le pasteur Ntumi, au nom des siens s’est engagé à une cessation immédiate des hostilités et à la collecte de toutes les armes auprès des miliciens. Mais dans cet élan des bonnes intentions, il n’est pas préciser que les armes soient remises aux autorités de l’Etat. En revanche, le chef rebelle Ninja, a assuré ses interlocuteurs qu’aucune entrave ne sera faite à la «réhabilitation de l’autorité de l’Etat, à la libre circulation des biens et des personnes dans le Pool».



Au terme de cet accord, il est prévu un redéploiement des forces de gendarmerie et de police nationales dans la région du Pool. Pour sa part, l’Etat congolais s’est engagé a offrir aux miliciens Ninjas les bénéfices de la loi d’amnistie de décembre 1999, sur les faits de guerres civiles de 1993-1994, 1997, 1998-1999. Ses dispositions seront étendues aux actions menées depuis le mois de mars 2002.



Pour concrétiser cet accord, Denis Sassou N’Guesso avait nommé Ntumi au poste de Délégué général auprès du Président de la République, chargé de la promotion des valeurs de paix et de la réparation des séquelles de guerre. A-t-il fait la promotion de la paix et réparé les séquelles de guerre en question ?