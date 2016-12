Denis Sassou N’Guesso : « Apporter à la force publique la notion permanente du devoir et du sacrifice… »

Cette année marque la 30ème édition de célébration du réveillon d’arme. L’occasion était pour le Chef d’état-major-général de dresser un bilan de l’année 2016, une rétrospective. Dans son discours bilan, le CEMG Blanchard Okoï a rappelé que la force publique a exercée, au cours de l’année 2016, les consignes que le président Denis Sassou N’Guesso a donné au cours de l’année passée, avant d’ajouter que les différents engagements opérationnels ont été conduits avec dextérité par la force publique.



Dans son message, le CEMG rassuré le Chef de l’Etat de la poursuite les défis des engagements ont été respectés. Elle poursuivra la source d’ardeur dans l’accomplissement des actions en 2017. Il a rappelé que la détermination est un cadre fédérateur pour la force publique. Sur ce, l’approfondissement de la discipline sera de mise pour l’année 2017, a renchéri Blanchard Okoï.



Ce dernier n’a pas manqué d’exprimer son souhait de voir la force publique s’arrimer à la modernité. Concernant la situation qui prévaut dans le pool, le CEMG a indiqué que la force publique était toujours à la recherche des fugitifs en cavale dans ce département.



Ainsi, il en a appelé à la population de s’associer la force publique afin de retrouver ces fugitifs. Avant de demander à tous d’avoir une pensée profonde aux hommes tombés au combat.



Guy-Blanchard Okoï a loué les efforts du gouvernement consentis à l’endroit de la force publique, en dépit de situation économique, sociale et financière que traverse le pays.



Il a clos son propos en souhaitant au Chef de l’Etat et son épouse les vœux les meilleurs pour l’année 2017.



Les mêmes missions se poursuivront en 2017



Dans son discours d’orientation, le président Denis Sassou N’Guesso, en sa qualité de chef suprême des armées, a rappelé les orientations données l’année dernière, avant de rappelé à la force publique que les missions assignées en 2016 ont été accomplies avec honneur. Pour Denis Sassou N’Guesso « la force publique ne s’est jamais désengagée à préserver les intérêts du peuple. »



Le chef de l’Etat a demandé à la force publique d’accomplir leurs missions dans le même dévouement qu’en 2016. Les mêmes orientations seront poursuivis en 2017 a-t-il rappelé. Ainsi, il faut un renforcement de capacité, de l’organisation et la discipline de la force publique.



Denis Sassou N’Guesso pense que « la notion permanente du devoir et du sacrifice doit être apporté à la force publique ». Il a rappelé à la force publique que le service de la patrie peut aller parfois jusqu’au sacrifice. « Parce que, ajoute-t-il, dans ce métier on va plus loin possible dans le sacrifice. » pour Denis Sassou N’Guesso, la force morale doit être inculqué aux hommes de la force publique en 2017.



Denis Sassou N’Guesso a rassuré la force publique que le gouvernement s’emploiera toujours pour mettre des moyens nécessaire à leur endroit.



En rapport avec la situation du Pool, le président de la République a rassuré que les forces du mal ne peuvent pas être au-dessus de la force publique : « la paix, la sécurité comme nous l’avons toujours souhaité doit régner dans notre pays ».



Pour clore son propos, le président Denis Sassou N’Guesso a rappelé que « malgré les difficultés, l’espoir est toujours de notre côté. »



Il a souhaité que 2017 soit une année de succès pour la force publique.



Il sied de rappeler que le premier réveillon d’armes fut organisé, le 31 décembre 1985.