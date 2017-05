Dangote Cement Congo annonce le début de la production en juillet prochain

M. Ganpathy Balasubramanan a d’abord présenté la société aux visiteurs, tout en les édifiant sur le Groupe Dangote. Les journalistes ont visité plusieurs structures, notamment le poste électrique alimenté par le barrage de Moukokoulou ; la salle de contrôle où se font toutes les opérations de contrôle de l’usine ; la salle des robots où s’effectue l’analyse de la composition chimique du produit ; le laboratoire chimique ; le point de chargement de ciment ; etc.



Les travaux de construction de cette usine ont coûté plus de 139 milliards de francs CFA. Avec une capacité de production de 3000 tonnes par jour, soit 1.500.000 tonnes par an, Dangote Cement Congo va se positionner en leader sur le marché du ciment au Congo et en Afrique centrale. Elle ambitionne des parts élevées du marché, comme elle a pu le réaliser au Nigeria : avec plus de 65% du marché du ciment en 2015, Dangote Cement est considérée comme le fer de lance du Groupe Dangote.



La cimenterie Dangote du Congo va créer près de 2000 emplois directs, notamment au niveau de la logistique et de la fabrication du ciment. Ici, les postes qui nécessitent de grandes qualifications sont pourvus par des personnels de nationalités diverses. «Dangote Cement s’engage à privilégier non pas la couleur du passeport, mais l’expérience et la compétence», telle est la devise. Dans tous les pays où Dangote Cement est implantée, la société procède à un «savant dosage» de compétences et de nationalités pour atteindre un rendement optimal. Cette règle sera respectée au Congo.



La société va offrir une production suffisante pour couvrir les besoins du Congo en ciment, lesquels besoins sont estimés à deux millions de tonnes par an. Elle entend exporter le reste de sa production vers des pays de la sous-région, notamment vers la République démocratique du Congo (RDC), l’enclave angolaise de Cabinda et le Gabon. Les responsables de la société ont entrepris des pourparlers avec des autorités de ces pays, a-t-on appris.



Quelques originaires de la Bouenza, interrogés sur place, se sont accordés à dire que l’installation de cette cimenterie modifiera le tissu industriel de ce département, à vocation agropastorale. «Il y aura une dynamisation de l’activité économique autour de cette vaste cimenterie. On va assister à l’installation de divers prestataires de services», a affirmé Jacques Mboungou-Mboungou, cultivateur.