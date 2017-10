Culture et arts : Dieudonné Moyongo s’imprègne des problèmes de son département

Il a visité le musée national ; le centre de formation et de recherche en arts dramatique (CFRAD) ; le musée Marien Ngouabi ; la Manufacture d’arts et d’artisanat du Congo (MAAC) ; le Cercle culturel Sony Labou Tansi ; le festival panafricain de musique (FESPAM) ; la bibliothèque nationale ; l’Ecole de peinture de Poto-Poto ; les directions départementales du livre et de la lecture publique, du patrimoine et des archives et celle des arts et lettres. Enfin, le Mémorial Pierre Savorgnan de Brazza où, accompagné de la directrice générale de cet espace, Belinda Ayessa, le ministre a visité la tombe de l’explorateur franco-italien, Pierre Savorgnan de Brazza et sa famille.



L'occasion a permis à Dieudonné Moyongo de rencontrer les chefs des projets avec qui il a échangé. Au cous de sa décente au sein de ces structures, il a relevé que plusieurs d’entre elles ont des problèmes qui méritent d'être résolus dans un bref délai, afin d’éviter des désastres. Concernant le CFRAD, le bâtiment est sur le point de s’effondrer, car il est menacé par une érosion. Le ministre a garanti que ce souci trouvera une solution, parc e que cet établissement contient des archives importantes. La conférence de Brazzaville par le général Degaulle a eu lieu dans ces locaux et que ce patrimoine historique sera mis en sécurité.