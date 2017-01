Crise libyenne : une solution consensuelle attendue de Brazzaville

Tous les regards des Libyens et de la communauté internationale sont tournés vers Brazzaville. La réunion connaitra la participation des représentants des pays membres du Comité (Congo-Brazzaville pour l’Afrique centrale, l’Afrique du sud pour l’Afrique Australe, l’Ethiopie pour l’Afrique de l’Est, la Mauritanie pour les pays arabes, le Niger pour l’Afrique de l’Ouest) ; des Chefs d'Etat et de gouvernement des pays limitrophes de la Libye ; des représentants des organisations internationales.



Les participants vont se pencher sur l'évolution du dossier et tenteront de trouver des voies et moyens susceptibles de parvenir à une solution rapide et consensuelle au conflit. Certains hommes d’Etat et diplomates affirment que la solution politique à la crise libyenne ne doit pas être imposée. Elle doit plutôt conduire les Libyens vers un dialogue sans inclusive.



Déjà, le chef du gouvernement d'union nationale (GNA), Fayez al-Sarraj, a accepté de rencontrer son rival, le maréchal Khalifa Haftar, au Caire (Egypte). Ces deux hommes se disputent le pouvoir. Le GNA est basé à Tripoli et reconnu par la communauté internationale, tandis que le maréchal Haftar contrôle l'Est du pays.



La ville de Brazzaville va-t-elle relever le défi ?



Tout le monde ou presque veut que le Congo-Brazzaville trouve une solution à la crise libyenne, comme lors du Protocole de Brazzaville en 1987. En effet, le 13 décembre 1988, à Brazzaville, fut signé le Protocole dit de Brazzaville qui marqua la fin de la guerre froide en Afrique australe et préfigura la paix globale dans cette région. C’était sous l’égide du Président Denis Sassou N’Guesso, à l’époque Secrétaire Général de l’Organisation de l’Union Africaine (OUA).



Grâce à ce Protocole, Cuba et l’Afrique du Sud se sont accordés pour retirer leurs troupes de l’Angola, pendant que l’Afrique du Sud se retirait de Namibie, permettant ainsi l’indépendance de ce pays en 1990. Dans la foulée, le pouvoir sud-africain a engagé des discussions avec l’ANC ; lesquelles discussions ont mis fin à l’apartheid et ont permis la libération du chef de l’ANC, Nelson Mandela.



Pour signifier la place prise par le Congo et son Président Denis Sassou N’Guesso, on parle de protocole de Brazzaville.



En réalité, les pourparlers avaient commencé le 2 mai 1988 (Grande-Bretagne) pour terminer le 22 décembre de la même année à New York (USA). Les accords de Brazzaville se sont caractérisés par une extrême discrétion et un pragmatisme dans les méthodes et les procédures.



Nombreux observateurs ne s’empêchent de penser que Denis Sassou N’Guesso de la même expérience pour proposer une démarche adéquate en vue de la résolution de la crise en Libye.