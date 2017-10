Coopération sino-congolaise : Le navire hôpital « Arche de paix » au port autonome de Pointe-Noire

Ce navire de la marine chinoise séjournera pendant cinq jours dans les eaux congolaises en vue de mener gratuitement des services médicaux au profit des Congolais en général et des habitants de Pointe-Noire et du Kouilou en particulier. Près de six mille consultations sont attendues pendant le séjour du navire. En plus du navire, d’autres sites sont prévus à Pointe-Noire et au Kouilou pour des diverses maladies en consultations médicales.



Les services proposés par l’équipe médicale à bord sont gratuits et concernent des problèmes cardiovasculaires, des soins dentaires en passant par la gynécologie, l’ophtalmologie, la pédiatrie et la médecine interne. Ce bateau compte à son bord, en plus des 200 membres d’équipage, près de 600 médecins et infirmiers sur les trois étages qui le constituent. Une salle de radiothérapie, un scanner, huit salles d’opération, un laboratoire d’analyses, une salle d’examen (électrocardiogramme, échographie…), une zone de stérilisation et divers autres services.



Présente à cette activité, la ministre de la Santé et de la Population, Jacqueline Lydia Mikolo, a rappelé que les équipes médicales de son ministère et ceux du ministère de la Défense nationale ont travaillé en collaboration avec les équipes médicales chinoises en vue de préparer en amant l’arrivée de ce navire. « Je suis impressionnée par le matériel médical de haute technologie que comporte ce navire. C’est la première visite d’un navire hôpital chinois en République du Congo. Ainsi, près de six mille personnes sont attendues en vue de se faire consulter. Ce navire hôpital est l’équivalent de l’hôpital militaire Pierre-Mobengo de Brazzaville », a-t-elle affirmé.



Le général Pascal Ibata, directeur général du service de santé des Forces armées congolaises, a estimé que la durée de cinq jours est trop courte par rapport aux nombres des consultations prévues. « Il sera très difficile pour recevoir tous les malades. Pendant cette visite, il y aura une manœuvre simultanée conjointe entre les médecins de ce bateau et les médecins de l’hôpital militaire de Pointe-Noire. Au cours de ces retrouvailles, on parlera des évacuations sanitaires, de la prise en charge des blessés au niveau des champs de batail et aussi du secourisme de combat », a-t-il prévenu.



Le vice-amiral Guan Bailin commandant de ce navire a fait savoir que, l'Arche de paix a déjà fourni beaucoup des services médicaux à travers 30 pays étrangers. « Ce navire à une expérience très riche. En une seule journée, il peut recevoir un millier de consultations médicales. Près de 6 mille consultations sont attendues en cas d’augmentation de ce nombre, on pourra procéder à l’usage des heures supplémentaires, les équipes médicales pourront être déployées dans les sites retenus pour les consultations », a-t-il indiqué.



L’« Arche de paix » est une plate-forme maritime médicale conçue et construite par la Chine puis mise en service en 2008. Mesurant 178 m de long sur 24 m de large, le navire-hôpital « Arche de paix » compte à son bord 300 lits et possède un hélicoptère pour l’évacuation des malades. Il dispose également de 2 000 équipements médicaux tels que TDM, radiographiques numériques, échographie Doppler couleur, gastro-entéroscopie, analyseur biochimique et bien d’autres.



Cette mission est une première initiative dans les échanges entre les forces armées congolaises et chinoises. A la fin, il faudrait que les responsables des deux pays puissent se retrouver pour dresser le bilan des actions de leur coopération tout en envisageant son avenir.



Même s'il arrive pour la première fois au Congo, le navire-hôpital "Arche de la paix" a déjà effectué plusieurs missions humanitaires en Afrique et à travers le monde. Il a déjà parcouru dans un peu plus de 29 pays et près de 120.000 personnes ont pu bénéficier gratuitement des soins des services de l’équipe médicale du navire-hôpital « Arche de paix ».