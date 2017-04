Congo : un important lot de matériels d’attentats saisi dans le district de Mayama

«Le matériel saisi comprend des charges d’explosifs, des cordons détonants et des dispositifs de mise à feu électrique prêts à l’emploi», précise le communiqué qui ajoute que la saisie a eu lieu au cours de ses patrouilles. Et, ce n’est pas pour la première fois.



« Au moment où le chef terroriste Ntumi parle de paix et de dialogue, précise le communiqué, il projette en même temps, dans sa logique de guerre et de prise d’otage des populations du Pool, des actes de violence aveugle, de pillage et de destruction des biens publics et privés», ajoute le communiqué



La Force publique invite les populations à redoubler de vigilance et à dénoncer tout acte attentatoire à la sécurité et à l’ordre public, perpétré par les groupes extrémistes armés Ninjas Nsiloulou.