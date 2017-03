Congo : les préparatifs d’OSIANE 2017 vont bon train

Le salon sera organisé par l’association PRATIC, en partenariat avec l’Agence de Régulation des Postes et des Communications Electroniques (ARPCE), avec l’appui du ministère de l’Economie numérique et de la Prospective.



OSIANE vise à promouvoir les solutions numériques et l’innovation. Il abordera les problématiques inhérentes à la transformation numérique dans les domaines des finances, de l’économie, de la sécurité et de la sûreté.



«Il s’agira, en plus des aspects technologies d’usage, de comprendre les enjeux économiques en matière de transactions et de monnaie électronique, le financement des projets innovants, la sécurité physique et virtuelle des systèmes d’information et leurs contenus qui influencent notre existence et le développement de l’ensemble des systèmes économiques, sociaux, culturels, etc.», indique un communiqué de presse rendu public la conférence de presse tenante.



Mme Dhello a annoncé qu’au cours du salon, il y aura des conférences et des tables rondes spécifiques ; une conférence sur les financements ; des ateliers sur les usages web, meilleures pratiques ; des formations des experts et professionnels de la défense, des médias et de l’éducation ; un forum gouvernance Internet de l’Afrique Centrale ; le lancement des organes de professionnels ; des expositions et démonstrations ; ainsi que la signature des accords.



OSIANE est une plate-forme d’échanges, de réflexion et d’expositions sur les bonnes pratiques du numérique et de l’innovation. C’est une réponse au besoin d’accompagnement des acteurs économiques, sociaux et administratifs à tirer profit de l’environnement numérique en plein développement.



Il est une initiative de l’association PRATIC, laquelle association regroupe les acteurs du développement des TIC au Congo-Brazzaville et en Afrique. Créée en 2008, PRATIC a neuf ans d’expérience dans la promotion des TIC sous le signe de l’innovation, l’excellence et l’expertise par l’organisation de nombreux évènements.



Parmi ces événements on peut citer le Symposium international du numérique au Congo (SINUC) en 2010 ; cinq éditions du Salon international des professionnels de l’enseignement et des étudiants du Congo (SIPEEC) dont la dernière a eu lieu en juin 2015.