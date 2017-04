Congo : les parquetiers congolais appelés à prendre leurs responsabilités

Pierre Mabiala a énuméré 4 maux qui minent le Congo en ce moment, il s’agit notamment du sabotage du projet eau pour tous ; du phénomène Bébé Noires ; des égarements pendant la période électorale et celui de réquisition qui concerne directement les parquetiers dans leurs exercices de droit.



Le projet eau pour tous, initié par le chef d’Etat Denis Sassou N’guesso a pour but de mettre fin ou résoudre les problèmes que subissaient les populations à travers le pays par manque d’eau potable, réalisé par la société Asperbras à un coup élevé pour l’obtention de 4000 forages ; certains citoyens mal intentionnés procèdent à la destruction de ces point d’eau par des actes de vols de panneaux solaires, des batteries, des cuves, des robinets et autres accessoires permettant le fonctionnement de ces sites de distribution d’eau potable.



Face à ces faits perpétrés un peu partout, Pierre Mabiala condamne l’attitude démissionnaire de ces hommes et femmes agents du parquet, des services habilités à résoudre ce genre de situations. « Jusque-là rien n’est fait pour mettre la main sur tous ces malfaiteurs par rapport aux actes de sabotage des projets déjà réalisés »a-t-il déploré et suggère de rechercher les auteurs de ces actes inciviques ; pas seulement eux mais de démanteler la chaine depuis le voleur, et le receleur et affirme que la loi frappera tous ceux qui seront pris la main dans le sac. Il demande la traçabilité sans excuse pour connaitre et mettre la main sur tous ceux qui jouent à l’incivisme car tous comportements qui heurtent la loi doit être correctionné sévèrement.



Dans ce sens 2 individus ont été arrêté sous mandat de dépôt à Oyo a-t- il fait savoir, et qualifie ces cas de vols qui s’opèrent dans la nuit comme vols aggravés et a instruit l’ouverture d’une patrouille judiciaire contre ces délinquants.



Concernant le phénomène Bébé Noires ; il a demandé comment les parquetiers s’y prennent face à ce problème qui prend de l’ampleur du jour le jour dans la ville. Bien que dit mineurs les auteurs de ces actes peuvent répondre de leurs actes (viol, vol, coup et blessures volontaire) devant les services en charge de cette tranche d’âges.



« A compter de ce jour vous devez aller en guerre contre ce phénomène » a ordonné le ministre de justice et a encouragé les parquetiers à se faire connaitre sur les lieux de délits ; à la mobilisation des officiers de police judiciaire ; à la mise en place des plans d’attaques ; à des organisations de rafles et de que tout cela doivent en découlé des résultats positifs.



Parlant du problème des élections, il a précisé que cette période ne fait pas office de justice, que les parquetiers doivent à leur niveau géré les élections en s’imposant contre la violation de loi pendant les compagnes ; la destruction des biens (listes électorales et cartes) ; trouble à l’ordre public ; violation de domicile et autres.



Pierre Mabiala a demandé la rédaction d’un mot de conscientisation pour la période électorale qui arrive à grand pat, tout en précisant que cette période ne doit pas être perturber. Ce discours se fera par le procureur de la République.



Clôturant la séance par le problème de réquisition qui concerne directement les parquetiers il a exhorté ces derniers à faire attention et mettre l’ordre public en avant à exercer avec beaucoup de tacts. Il a annoncé que des entretiens de ce type se teindront désormais tous les 3 mois entre les parquetiers et lui.